© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Rheinmetall und Leonardo dürften sich mit ihrem neu gebildeten Joint Venture einen Rüstungsauftrag in Milliardenhöhe sichern. Es ist bereits der dritte Großauftrag in wenigen Wochen.Die deutsche Rheinmetall AG und der italienische Rüstungskonzern Leonardo sind eine Kooperation zur Produktion modernster Kampfpanzer und Schützenpanzer eingegangen, die sich den größten Auftrag in der Geschichte von Rheinmetall sichern dürfte. Dieses Joint Venture, das seinen Sitz in Italien haben wird, soll Kampffahrzeuge für die italienische Armee im Wert von rund 20 Milliarden Euro entwickeln und liefern. Die Entscheidung für die Kooperation fiel nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen Leonardo und dem …