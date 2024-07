Hamburg (ots) -Wie ist ein Nachhaltigkeitsbericht aufgebaut? Was muss ich beim Schreiben beachten und welche Richtlinien müssen eingehalten werden? Was mache ich, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, das keiner Reportingpflicht unterliegt, aber trotzdem einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen möchte?Im kompakten Überblick: Was Sie für Ihren Nachhaltigkeitsbericht wissen sollten und welche Richtlinien zukünftig zu berücksichtigen sindSie möchten Ihren nächsten Nachhaltigkeitsbericht vorbereiten oder erstmals einen veröffentlichen? Sie sind noch unsicher, was es beim Aufbau zu beachten gibt und welche Richtlinien und Reportingstandards aktuell gelten? Was betrifft nur große Unternehmen und was kann ich als kleines oder mittelständisches Unternehmen tun, um meine Nachhaltigkeit zu kommunizieren?In diesem Webinar lernen Sie anhand von Best Practice Beispielen, wie Sie einen aussagekräftigen Nachhaltigkeitsbericht aufbauen und welche Stolperfallen (Greenwashing) es zu beachten gibt. Die Teilnehmenden bekommen einen Überblick über aktuelle Richtlinien und Standards zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie im Anschluss an das Webinar die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Programm- Elemente und Aufbau eines Nachhaltigkeitsberichts- Achtung Greenwashing- Aktuelle Richtlinie: Corporate Sustainability Reporting-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG)- Neue europäische Richtlinie: Corporate Sustainability Reporting Rirective (CSRD)- Vorbereitungen zur Erfüllung der neuen Berichtspflicht- Nachhaltigkeitsbericht für kleine und mittelständische Unternehmen ohne Reportingpflicht- Inspiration anhand von PraxisbeispielenDas Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und -Berater:innen, die einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen.Expertin Vera Klopprogge hat über 15 Jahre Berufserfahrung in PR und Marketing, unter anderem als Leiterin Corporate Communications bei Forschungseinrichtungen und Universitäten und als Leiterin Marketing bei der Gebäudetechniksparte von Siemens. Seit 2012 gibt die studierte Germanistin und Kommunikationswissenschaftlerin ihr Know-how in Workshops und Vorträgen weiter. Mitte 2023 hat sie ihre Leidenschaft - ihr Wissen aus der Praxis weiterzugeben - zu ihrem Vollzeitjob gemacht und ist mit Vera Klopprogge Kommunikation & Training selbständig.Eckdaten für das Online-Seminar Der Nachhaltigkeitsbericht - das müssen Sie jetzt und ab 2025 beachten- Termin: Donnerstag, 29. August 2024, 14:30 - 16:00 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/der-nachhaltigkeitsbericht-das-mussen-sie-jetzt-und-ab-2025-beachten-registrierung-899132538627?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5816860