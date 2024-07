Die Gubra-Aktie (WKN: A3D9NV) ist derzeit nicht zu stoppen. Innerhalb der letzten drei Monate schoss der Kurs des dänischen Biotech-Unternehmens um +130% durch die Decke. Am Freitagmorgen klettert Gubra mit einem Plus von über +7% abermals auf ein neues Allzeithoch. Ist es schon zu spät für einen Einstieg in die Gubra-Aktie oder geht die Kursexplosion noch weiter? Ein neuer Wirkstoffkandidat Die Nachrichtenlage bei Gubra ist jedenfalls hervorragend. ...

