Berlin (ots) -Fresh, fresher, Eko Fresh: Pünktlich zum Sommer startet die Premium-Marke granini mit ihrer Schorlen-Range granini FRESH eine Social-Media-Kooperation mit keinem Geringeren als Rapper, Schauspieler und Creator Eko Fresh. Nicht nur als Namensvetter passt der Artist aus dem Studio71-Netzwerk von ProSiebenSat.1 perfekt zum erfrischenden Produkt aus dem Hause granini - der Familienvater unterstützt auch privat eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit wenig Zucker. Und genau das bietet granini FRESH.In der neuen Werbekampagne von granini, die seit dem 1. Juli und noch bis Ende August 2024 auf Instagram läuft und in Zusammenarbeit mit Buzzbird - der Full-Service-Division für Influencer Marketing von Studio71 - entstanden ist, nimmt Eko Fresh seine über 300.000 Instagram-Follower:innen mit auf eine sommerlich-frische Reise: Und zwar von seiner granini FRESH-Entdeckung im Supermarkt bis hin zur Produktion seines exklusiven granini FRESH-Jingles. Buzzbird erarbeitete für granini das kreative Konzept für die Kampagne und ist ferner für das Projekt- und Influencer-Management verantwortlich.Für die Kampagne hat granini mit dem Creator mehrere Instagram Reels und Stories umgesetzt: Darin entdeckt Eko im Supermarkt die Produktinnovation granini FRESH. Voller Freude, dass ein Produkt seinen Namen trägt und zudem so gut zu ihm und seinem Lebensstil passt, kauft Eko die neu entdeckte Schorle und präsentiert sie zu Hause begeistert seiner Fresh-Familie. Der Genussmoment beim anschließenden Probieren inspiriert den Rapper direkt zu frischen Beats und einem exklusiven 43-sekündigen Jingle, der im Rahmen der Kampagne rund um granini FRESH auch bei weiteren Content-Stücken auf Social Media immer wieder Verwendung findet.Alexander Krawczyk, Geschäftsführer Studio71 / Buzzbird: "Mit gut gemachtem, wirkungsvollem Influencer Marketing können Marken wie granini auf Social Media nicht nur sehr schnell eine hohe Brand Awareness generieren.Mit reichweitenstarken Creators an ihrer Seite profitieren Brands auch maßgeblich von deren Image und Glaubwürdigkeit. Und wer könnte im Fall von granini FRESH besser passen als Namensvetter Eko Fresh? Mit seinem unverwechselbaren Namen und seiner treuen Fan-Community in der jungen Zielgruppe zwischen 18 und 34 Jahren ist der Rapper der ideale Partner, um das Brand-Image zu pushen und obendrauf für soundstarken Wiedererkennungswert zu sorgen!"Prisca Jansche, Eckes-Granini, Head of Digital & Media International & Germany: "Eko Fresh trifft auf granini FRESH: Eine Namenssymphonie, die sich auch in der Zusammenarbeit für uns als perfect fit erweist. granini FRESH wird von Eko meisterhaft inszeniert und der Jingle ist ein absoluter Ohrwurm - fast schon ein Sommerhit!"Zu den Instagram Reels von Creator Eko Fresh geht es hier:- Instagram Reel zum Kampagnenstart: https://www.instagram.com/ekofreezy/reel/C84qt5pojRL/?hl=de- Instagram Reel zur Jingle-Produktion: https://www.instagram.com/ekofreezy/reel/C9AY2LEoPet/?hl=de