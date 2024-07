Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der vorgezogenen Neuwahlen sind die Risikoprämien französischer Staatsanleihen nach wie vor erhöht, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Dies strahle jedoch nicht mehr auf die Renditen von Bundesanleihen aus, nachdem die Flucht in Qualität abgeebbt sei und die EZB keine Bereitschaft zeige, auf die Entwicklungen in Frankreich zu reagieren. Die hartnäckig hohe Kerninflation dürfte zur Folge haben, dass die Marktteilnehmer weiterhin nur sehr vorsichtig eine zukünftige Lockerung der Geldpolitik vorwegnähmen. Dies bedeute im Umkehrschluss jedoch, dass die von den Analysten der DekaBank erwarteten Leitzinssenkungen im Quartalsrhythmus Abwärtsdruck insbesondere auf das kurze Ende der Bundkurve ausüben sollten. In den längeren Laufzeitbereichen würden die Analysten der DekaBank ebenfalls leichte Renditerückgänge erwarten, zu denen auch die sich anbahnenden Leitzinssenkungen der FED beitragen dürften. (Ausgabe Juli 2024) (05.07.2024/alc/a/a) ...

