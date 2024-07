Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im zweiten Quartal 2024 wurden am Primärmarkt für EUR Corporate Bonds 142 Mrd. EUR mit 253 Einzelbonds platziert, so die Analysten der Helaba.Wie im Februar und März hätten die Emissionsvolumina in jedem Monat das Vergleichsergebnis des vorangegangenen Jahres deutlich übertroffen. Mit rund 560 Mio. EUR seien die Einzelbonds etwas kleiner als noch im ersten Quartal gewesen. In der Summe sei das Q2-Platzierungsvolumen in diesem Jahr jedoch nur vom Ergebnis des Rekordjahres 2020 übertroffen worden. Die Analysten würden damit rechnen, dass sich die Markterholung in der zweiten Jahreshälfte mit Blick auf die relativ niedrigen Volumina in H2 2022 und H2 2023 fortsetze. Nicht zuletzt die steigenden Investitionsquoten europäischer Unternehmen dürften hier ein wesentlicher Treiber bleiben. ...

