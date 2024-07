Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bereits in den letzten Maiwochen hatten sich am Neuemissionsmarkt für Covered Bonds Ermüdungserscheinungen abgezeichnet, so die Analysten der DekaBank.Nach der Europawahl sei der Markt dann aber vollends zum Erliegen gekommen. Zwar hätten sich die Sorgen der Marktteilnehmer in erster Linie auf den französischen Staatshaushalt bezogen, doch habe sich die Unsicherheit auch auf andere Länder und SSA-Emittenten ausgewirkt. In der letzten Juniwoche seien aber schon wieder neue Anleihen erfolgreich auf den Markt gebracht worden. Mit insgesamt nur 3,75 Mrd. EUR neuer Covered Bonds habe der Juni jedoch eines der schwächsten Monatsergebnisse seit vielen Jahren abgeliefert. Die Risikoaufschläge für französische gedeckte Anleihen habe sich mit der Spreadausweitung der Staatsanleihen ebenfalls um einige Basispunkte erhöht, ungedeckte Financials auch deutlich stärker. Aufgrund der Verunsicherung dürften die Spreads weiterhin etwas erhöht bleiben, Covered Bonds aus anderen Ländern würden dagegen weitgehend stabil bleiben. (Volkswirtschaft Prognosen vom 04.07.2024) (05.07.2024/alc/a/a) ...

