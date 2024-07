Der Kurs von Rheinmetall hat wenig mit dem zu tun, was der Rüstungskonzern derzeit liefert. Die Schere zwischen Erwartungshaltung und Realität ist im 1. Halbjahr sehr weit aufgeklappt, was den Halbjahresbericht umso bedeutender macht. Denn bisher gilt:Rheinmetall (DE0007030009) kommt nicht hinter seiner eigenen Rallye hinterher. Um knapp 80 % hat sich die Marktkapitalisierung seit Jahresende 2023 verteuert. Und in das operative Geschäft von Rheinmetall kommt zweifelsohne positives Momentum. Das Problem des Konzerns bleibt jedoch, dass man mit der Behäbigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...