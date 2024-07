Die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental setzt auch am Freitag ihre Aufholjagd fort. Sie ist nicht nur Top-Gewinner des Tages im DAX vor Infineon und der Porsche AG, sie konnte zuletzt auch erste wichtige Widerstände überwinden. Margen-Zuversicht und China-Fantasie beflügeln den Wert. Auch zahlreiche Analysten äußerten sich zuletzt optimistisch.Continental rechnet in diesem Jahr zwar weiter mit einem schwierigen Geschäft in der Autozulieferung in Europa. Wie Conti am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...