Köln (ots) -Der vom WDR für funk produzierte Podcast "Scambit: Schach, Hype und Millionen" hat in Berlin den deutschen Podcast Preis gewonnen."Scambit: Schach, Hype und Millionen" wurde in der Kategorie "Beste Audioproduktion" ausgezeichnet. In der Begründung der Jury hieß es: "Der Podcast zeigt die neue Welt des Schachs, wie man sie noch nie gehört hat. Ein eindrucksvolles Hörerlebnis."Zum Inhalt: Yves Bellinghausen ist Ende 20, Journalist und extrem durchschnittlicher Schachspieler. Er träumt davon, einmal im Leben die Spielstärke von 2.000 Elo-Punkten zu erreichen, aber der Zug ist wahrscheinlich längst abgefahren. Als im September 2022 der Cheating-Skandal um Schachweltmeister Magnus Carlsen und den Newcomer Hans Niemann die Schlagzeilen explodieren lässt, springt Yves mitten rein ins Rabbithole namens Schach. Er kann nicht genug kriegen von all den Memes und Streams und Reddit-Threads und den immer neuen Twists, Tweets and Turns, die das Schachdrama um Carlsen und Niemann zu bieten hat. Yves will verstehen, was hinter dem Skandal und dem Hype um Schach steckt."Scambit: Schach, Hype und Millionen" wurde im Auftrag des WDR von ACB Studios für funk produziert. Die Folgen gibt es in der ARD-Audiothek, bei funk und überall, wo es Podcasts gibt.Deutscher Podcast PreisDer Deutsche Podcast Preis 2024 wurde in insgesamt elf Kategorien vergeben. In sechs Kategorien wurden die besten Formate durch ein Juryverfahren ermittelt. Die Jury war mit Expertinnen und Experten aus der Audio-Branche besetzt. In den fünf weiteren Kategorien des Publikumspreises hatten Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, per Online-Voting für ihren Favoriten abzustimmen. Die Preise wurden am 4. Juli 2024 in Berlin überreicht.Links: Scambit: Schach, Hype und Millionen · Podcast in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/scambit-schach-hype-und-millionen/12493605/)Scambit: Schach, Hype und Millionen (funk.net) (https://www.funk.net/podcast/scambit-schach-hype-und-millionen-12314?viewtype=podcast)Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5816977