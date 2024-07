HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 163 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Von dem Kapitalmarkttag des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen zieht Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie das Fazit, dass das Unternehmen weiter wachse. Er erwartet, dass die Initiativen von Krones mittel- bis langfristig positive Auswirkungen haben werden. Dies überwiege die Belastungen durch Investitionen des Unternehmens für seine Gewinnschätzungen bis 2026, so der Experte./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006335003