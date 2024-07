München (ots) -Die ARD Mediathek bleibt auch im zweiten Quartal 2024 die meistgenutzte Sender-Mediathek in Deutschland und legte insbesondere bei den Jüngeren zu. Mit einem Plus von 23 Prozent steigerte sie ihre Reichweite gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich und wird täglich von 2,7 Millionen Menschen genutzt. Der Anteil der 14- bis 49-Jährigen liegt derzeit bei 40 Prozent - ein Plus von 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.Sophie Burkhardt, Channel Managerin ARD Mediathek: "Die ARD Mediathek ist weiter auf Erfolgskurs. Besonders freut uns, dass die Akzeptanz beim jungen Publikum kontinuierlich steigt. Dazu tragen vor allem serielle Formate wie Oderbruch, TESTO, Almania oder Die Zweiflers bei. Aber auch bei Live-Events wie dem ESC-Finale oder der Fußball-EM erweist sich die Mediathek als Magnet für alle Altersgruppen. Die Spiele der UEFA EURO 2024 wurden bisher 37 Millionen Mal live gestreamt."Top Dokus: Fußball, Feuerwehr und früherer KanzlerKönig Fußball dominierte auch die Abrufe im Dokumentarischen: Die vierteilige Doku-Serie "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" wurde 3,7 Millionen Mal abgerufen. Die Doku "Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?" mit Esther Sedlaczek erfuhr mit 790.000 Aufrufen große Aufmerksamkeit.Die Erfolgsserie "Feuer & Flamme" über die Duisburger Feuerwehr konnte auch in der achten Staffel überzeugen und erzielte rund 2,8 Millionen Abrufe. Der Hit bei den Einzel-Dokus war "Außer Dienst? Die Gerhard Schröder Story": Die Dokumentation anlässlich des 80. Geburtstag des ehemaligen Bundeskanzlers zählte 860.000 Abrufe.Fokus auf die RegionenDie ARD Mediathek bietet auch ein reichhaltiges regionales Portfolio an. Neben "Feuer & Flamme" konnte das Gesellschafts-Dokuformat "Welcome to Berlin" in wenigen Wochen über 200.000 Abrufe verzeichnen. Am 10. Juli startet außerdem das neue Reportage-Format "Bundesvibe", das sich in der ersten Ausgabe mit der Fußball-EM beschäftigt.Starke FiktionDie international gefeierte und beim Series Festival von Cannes mehrfach ausgezeichnete Dramedy "Die Zweiflers" über eine jüdisch Familie in Frankfurt konnte mit 2,5 Millionen Streamviews auch in der Mediathek punkten. Ebenfalls stark: die fünfteilige Comedyserie "Player of Ibiza" rund um eine fiktive Reality-Show (1,5 Millionen), die historische Drama-Serie "Victoria" (5,0 Millionen für drei Staffeln) sowie die zweite Staffel der Comedyserie" Almania" zu Deutschlands korrektestem Lehrer (3,3 Millionen).ARD Mediathek: das Beste aus der gesamten ARDNachrichten, Dokumentationen, Serien, Filme, Shows und Sportevents - in der ARD Mediathek ist das gesamte Angebot der ARD vereint. Von regional bis international: Auf der größten Streamingplattform Deutschlands stehen täglich 200.000 Programminhalte aus den Dritten, dem Ersten und der Mediathek zum Abruf bereit. Jederzeit und überall. Die ARD Mediathek - mehr als nur Streaming.ardmediathek.dePressekontakt:Ingrid GüntherARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deFotos über ARD-Foto.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5817025