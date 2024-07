Mako Mining Corp. und Goldsource Mines Inc. gaben vor Kurzem bekannt, dass Mako die zuvor angekündigte Übernahme von Goldsource im Rahmen eines Arrangement-Plans abgeschlossen hat, wonach Mako alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Goldsource im Tausch gegen Stammaktien von Mako erworben hat. Infolge der Transaktion ist Mako nun Eigentümer des Goldprojekts Eagle Mountain in Guyana. Die Goldsource-Aktien werden nicht länger an der TSX Venture Exchange notiert sein.



Mako Mining Corp. ist ein börsennotiertes Goldbergbau-, Erschließungs- und Explorationsunternehmen. Das Unternehmen betreibt die Goldmine San Albino in Nueva Segovia, Nicaragua, nach eigenen Angaben eine der höchstgradigen Goldminen im Tagebau weltweit.



