Wien (www.fondscheck.de) - Düsseldorfer Fonds-Joint-Venture verstärkt Geschäftsführung - FondsnewsMartin Graf Strachwitz ist am 1. Juli als Geschäftsführer zu Sara Fund Management gestoßen, so die Experten von "FONDS professionell".Das teile die Düsseldorfer Gesellschaft, ein Joint-Venture der beiden Vermögensverwalter Rhein Asset Management und Salm-Salm & Partner, mit. Der Jurist werde die Bereiche Recht und Vertrieb verantworten und rücke neben Matthias Schäfer, der in der Geschäftsführung weiterhin den Kapitalmarktbereich leite. ...

