NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Die Erkenntnisse passten zu den bisherigen Erwartungen, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht in der Aktie weiterhin eine der wichtigsten Empfehlungen unter den großen Ölkonzernen. Mit ihr könnten sich Anleger besser auf konjunkturelle Schwankungen einstellen und vom Potenzial zur Selbstoptimierung profitieren./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2024 / 08:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 08:12 / BST



ISIN: GB00BP6MXD84