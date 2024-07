Das US-Start-Up soll der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft von Volkswagen im Zeitalter der Elektromobilität sein. Überraschend? Sicher. Ein bisschen zumindest. Denn Rivian ist sicherlich ein hochinteressantes Start-Up im E-Mobility-Segment. Die Software ist gut, die Produkte mit Fokus auf das in den USA lukrative und beliebte Pick up- und SUV-Segment ist stimmig. Der elektrische Liefer-Van als drittes Produkt wird für den Online-Riesen Amazon gebaut. Die Produkte haben style und sind up to ...

Den vollständigen Artikel lesen ...