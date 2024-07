Nach der Handelspause an der Wall Street am Donnerstag anlässlich des US-Feiertages sorgen die jüngsten Arbeitsmarktdaten nicht für weiteren Schwung. Die Anzahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft ist im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Anleihezinsen reagieren mit Abschlägen, der Bitcoin stabilisiert sich.Wie das US-Arbeitsministerium mitgeteilt hat, sind 206.000 neue Stellen geschaffen worden, 16.000 mehr als erwartet. Die Stundenlöhne sind mit plus 0,3 Prozent erwartungsgemäß ...

