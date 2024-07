Der globale IT-Dienstleister FPT Software wurde bei den 19. jährlichen Globee® Awards for Technology 2024, einem der weltweit führenden Wirtschaftspreisprogramme, in drei verschiedenen Kategorien als Gewinner ausgezeichnet. Dies ist das vierte Jahr in Folge, dass die Lösungen von FPT Software mit den Globee® Awards ausgezeichnet werden, was das Engagement des Unternehmens für Innovation, Exzellenz und die kontinuierliche Entwicklung von Spitzenlösungen im Technologiesektor unterstreicht.

Zu dem erfolgreichen Trio von FTP Software gehören:

Gold Globee®-Gewinner für IT-Lösungen für Versicherungen: Confidon von FPT Software

Gold Globee®-Gewinner für robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) Hyperautomation von FPT Software

Silver Globee®-Gewinner für Platform as a Service (PaaS) FezyFlow von FPT Software

Unter Verwendung fortschrittlicher KI, Data Analytics und einem Back-End-API-Algorithmus ist Confidon von FPT Software darauf ausgerichtet, die Verarbeitung von Anträgen auf Schadensregulierung und Risikoübernahme zu automatisieren und zu beschleunigen. Durch die Minimierung von Risiken und die Verringerung des menschlichen Aufwands ermöglicht Confidon den Versicherern eine effiziente Bearbeitung von Schadensfällen und Underwriting-Anfragen. Gleichzeitig steigert es die Rate der automatisierten Durchführung (Straight Through Processing) und verringert die Bearbeitungszeit.

FezyFlow ist eine umfassende Workflow-Lösung, die eine zentralisierte Plattform für die Verwaltung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen bietet. Als umfassende Geschäftslösung versetzt FezyFlow Organisationen in die Lage, eine bemerkenswerte 50-prozentige Steigerung der Optimierung und Effizienz zu erzielen, ohne dass komplexe Kodierung und technisches Fachwissen erforderlich sind, während ihnen eine benutzerfreundliche, moderne Plattform für eine mühelose Einführung bereitgestellt wird.

Hyperautomation von FPT Software ist eine umfassende Suite, mit der Unternehmen eine sichere und effektive Automatisierung ihres gesamten Betriebs erreichen können. Diese umfassende Lösung nimmt die betrieblichen Herausforderungen direkt in Angriff und bietet Unternehmen einen Full-Service-Support und End-to-End-Lösungen. Darüber hinaus zeichnet sich Hyperautomation von FPT Software durch wettbewerbsfähige Lizenzkosten aus, die es zu einem erschwinglichen und kosteneffektiven Weg zu betrieblicher Exzellenz machen.

"Diese Lösungen gehören zu den Kernangeboten, die FPT Software für unsere Unternehmen in verschiedenen Branchen bereitstellt. Mit unserem bewährten technischen Know-how, unserer soliden globalen Präsenz und unserem skalierbaren Personal sind wir zuversichtlich, unsere Kunden bei der Rationalisierung von Abläufen, der Verbesserung der Effizienz und dem Erreichen von Erfolgen auf globaler Ebene zu begleiten", so Vu Tien Dat, Chief Delivery Officer von FPT Software.

Die 19. jährlichen Globee® Awards 2024 würdigen herausragende Leistungen und Innovationen im Technologiesektor und ehren die bedeutendsten Fortschritte und Beiträge von Organisationen und Einzelpersonen weltweit. In diesem Jahr haben 1.628 Richter aus einer vielfältigen Gruppe von Branchenexperten, einschließlich Führungskräften von Meta, Amazon, Google, AT&T, Bloomberg, BCG, The Washington Post und NVIDIA, am Auswahlprozess teilgenommen.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.000 Kunden zusammen, darunter 91 Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/.

