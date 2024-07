Die zweite Halbjahreshälfte 2024 (Kalenderwoche 27) beginnt mit einer äußerst erfolgreichen Anleihe-Emission, so platziert die The Platform Group AG (TPG) ihre Debüt-Anleihe 2024/28 (ISIN: NO0013256834) mit einem aufgestockten Volumen von insgesamt 30 Mio. Euro. Die Zeichnungsphase für den stark nachgefragten Nordic Bond wurde vorzeitig beendet und das eigentliche Zielvolumen von 25 Mio. Euro um 5 Mio. Euro aufgestockt. Der finale Zinskupon der vierjährigen TPG-Anleihe 2024/28 wurde auf 8,875 % p.a. und somit am oberen Ende der Zinsspanne (8,00% bis 9,00%) festgelegt. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders wurden bis zu 3.000 Euro voll zugeteilt, Zeichnungen ab 4.000 Euro wurden jeweils mit circa 80% zugeteilt.

Die Verve Group SE (ehemals MGI) hat ihre bestehende Anleihe 2022/26 (ISIN: SE0018042277) im Volumen von 65 Mio. Euro via Privatplatzierungen aufgestockt. Das Gesamtvolumen des Nordic Bonds beträgt nunmehr 240 Mio. Euro. Die Aufstockungs-Tranche wurde laut Emittentin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...