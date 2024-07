© Foto: Keith Srakocic/AP/dpa



Die US-Wirtschaft hat im Juni mehr Arbeitsplätze als erwartet erschaffen, obwohl die Arbeitslosenquote gestiegen ist. Was das für die US-Notenbanker bedeutet.Das Arbeitsministerium meldete am Freitag einen Zuwachs von 206.000 Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft, über der Dow-Jones-Prognose von 200.000, aber unter den nach unten revidierten 218.000 im Mai und deutlich unter der ursprünglichen Schätzung von 272.000. Die Arbeitslosenquote erreichte mit 4,1 Prozent den höchsten Stand seit Oktober 2021. Die Federal Reserve steht somit vor einer Herausforderung bei der Entscheidung über ihren nächsten geldpolitischen Schritt. Erwartet wurde eine konstante Quote von 4 Prozent. Übrigens: …