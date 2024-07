Solana News: Deshalb hält sich der SOL-Token besser als Bitcoin und Ethereum

Derzeit erlebt die Krypto-Branche einen merklichen Crash, denn nicht nur Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) müssen hohe Verluste hinnehmen, sondern fast der gesamte Altcoin-Markt liegt derzeit stark im Minus. Selbst viele der etablierten Kryptowährungen müssen alleine in den letzten 24 Stunden Verluste im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen - allen voran Cardano (ADA) mit einem Verlust von 11,28 % seit gestern.

Einzig und alleine Solana kann sich unter den großen Kryptowährungen behaupten, denn mit einem Minus von gerade einmal 2,02 % in den letzten 24 Stunden ist der SOL-Token schon fast so etwas wie der Gewinner am Krypto-Markt. Doch wie kann es sein, dass sich Solana so gut im Vergleich zu den großen Konkurrenten halten kann?

Spekulationen zum Solana-Spot-ETF sorgen kurzfristig für Zuflüsse

Einer der Hauptgründe dafür, dass sich Solana relativ preisstabil in den vergangenen Tagen zeigen konnte, dürfte der anhaltende Hype um die ersten Anträge auf einen Solana-Spot-ETF für den US-amerikanischen Börsenmarkt sein. Nachdem bereits im Januar 2024 die ersten Bitcoin-ETFs genehmigt wurden und außerdem bald die ersten Ethereum-Spot-ETFs veröffentlicht werden, scheinen nun die großen Vermögensverwalter in den USA auf Solana zu setzen. Erst letzte Woche meldete sich der Finanz-Gigant VanEck mit einer Anmeldung für einen solchen Krypto-Spot-ETF, woraufhin einen Tag später auch 21Shares einen entsprechenden Antrag einreichte.

Trotzdem konnte sich Solana in der vergangenen Woche nicht der Unsicherheit am Krypto-Markt erwehren und musste - wie alle anderen Kryptowährungen auch - starke Verluste hinnehmen. Alleine in den letzten sieben Tagen gab es eine Kurskorrektur von 10,56 % für den SOL-Token, was den Solana Preis auf aktuell 129,91 US-Dollar drückte.

Der Solana (SOL) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Allerdings hat sich auch das Handelsvolumen von Solana in den letzten 24 Stunden enorm erhöht und liegt derzeit 46,35 % im Plus. Das ist deshalb beachtlich, weil der SOL-Preis im selben Zeitraum recht stabil geblieben ist. Das deutet darauf hin, dass zwar viele Anleger ihre Solana Reserven verkaufen, gleichzeitig jedoch auch viele Investoren die SOL-Token aufkaufen. Auch das dürfte auf eine langfristigere Planung hindeuten, denn sollten weitere Vermögensverwalter mit eigenen Anträgen nachziehen - oder die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC tatsächlich einen Solana-Spot-ETF genehmigen -, dann dürfte das den Solana Preis enorm nach oben treiben.

Viele Großanleger verkaufen SOL-Reserven

Gleichzeitig scheint es so, als ob viele "Krypto-Whales" ihre Reserven an Solana-Token veräußern würden. Erst vor zwei Tagen meldete die Plattform "Whale Alert" auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass gleich mehrere Transaktionen von SOL-Token zur US-amerikanischen Kryptobörse Coinbase durchgeführt wurden. So wurden innerhalb kürzester Zeit vier Transaktionen getätigt, die insgesamt 1.281.612 SOL-Token (aktueller Wert: über 166 Millionen US-Dollar) beinhalteten. Diese und ähnliche Transaktionen dürften dafür gesorgt haben, dass der SOL-Preis in der letzten Woche trotz starker Käufe einen merklichen Preissturz erlebte.

(Quelle: X.com, @whale_alert)

Was bringt also die kurzfristigere Zukunft für den Solana Kurs? Die Frage dürfte stark davon abhängen, welche Neuigkeiten es einerseits zu den Solana-Spot-ETF-Anfragen gibt. Andererseits spielt aber auch die allgemeine Stimmung am Krypto-Markt eine äußerst wichtige Rolle - und die scheint derzeit äußerst bärisch zu sein. Bleibt also abzuwarten, ob sich der Klassenprimus Bitcoin in den kommenden Tagen wieder beruhigen kann oder ob die Unsicherheit der Anleger weiterhin bestehen bleibt. Denn klar ist auch, dass der Meme-Coin-Markt, der in der Vergangenheit ein preistreibender Faktor für das Solana-Ökosystem gewesen ist, derzeit besonders starke Abflüsse erleben muss.

Wer etwas breiter aufgestellt sein möchte, der sollte sich nach einer Solana-Alternative umsehen, die nicht auf einem einzigen Blockchain-Netzwerk basiert. Gerade einige neue Meme-Token nutzen nämlich immer öfter nicht mehr nur Solana, sondern auch gleich mehrere weitere Blockchain-Ökosysteme, um so für jeden Anleger die bestmöglichen Optionen bieten zu können.

Base Dawgz: Ein Multi-Chain-Token mit moderner Blockchain-Technologie

Gerade Meme-Coins, die auf die aktuellen Multi-Chain-Technologien setzen, liegen derzeit voll im Trend. Auch Base Dawgz ($DAWGZ) setzt genau auf diese innovative Idee und kann somit nicht nur auf der Solana-Blockchain eingesetzt werden, sondern ist auch über Base, Ethereum, Avalanche und der Binance Smart Chain nutzbar. So soll eine dezentrale Nutzung ohne Limitierung garantiert werden. Gleichzeitig kommen die Wormhole-Technologie sowie die Portal-Bridge-Technologie zum Einsatz, die eine reibungslose Nutzung auf den multiplen Blockchain-Netzwerken ermöglichen.

Zudem setzt Base Dawgz auf ein einzigartiges Share-to-Earn-Prinzip, das unter dem Motto "Be Social for Airdrop" vermarktet wird. Hier können teilnehmende Krypto-Nutzer einfach über Social Media Content erstellen, diesen teilen und dafür Punkte erhalten. Diese werden wiederum am Ende des aktuell laufenden Presales in $DAWGZ-Token umgewandelt.

Erfahre jetzt alles zum laufenden Base Dawgz Presale!

Außerdem setzt Base Dawgz auf dem weiterhin unglaublich beliebten Doge-Meme-Coin-Prinzip - und zwar nicht ohne Grund: Derzeit basieren 7 der 10 größten Meme-Token auf dem Doge-Meme.

Es kann sich also durchaus lohnen, Base Dawgz als Alternative zu Solana oder den vielen Solana-Meme-Coins zu wählen und frühzeitig zu investieren. Denn im Augenblick wird der $DAWGZ-Token noch zu einem günstigen Preis von gerade einmal 0,00581 US-Dollar angeboten.

Jetzt in den Base Dawgz Token investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.