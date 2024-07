Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen haben den 2022 begonnen Anstieg in der ersten Jahreshälfte 2024 fortgesetzt, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Das klinge paradox, in einer Zeit, wo viele Zentralbanken mit Zinssenkungen angefangen hätten. Aber ganz so paradox sei es nicht, wenn man sich nochmal die Situation zu Beginn des Jahres vergegenwärtige. Marktpreise hätten damals rund sechs Zinssenkungen sowohl durch Federal Reserve als auch durch die EZB reflektiert. Davon sei deutlich weniger übriggeblieben. Die Federal Reserve habe noch gar nicht mit Zinssenkungen angefangen. ...

