Osnabrück (ots) -



Vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris hat Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert ein klares Ziel - eine Medaille. "Es ist die Vision, die ich habe. Aber wir machen es wie sonst auch: Setzen uns mit den Spielern zusammen und definieren unser Ziel, nachdem der Kader steht", sagte Herbert im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Es liegt direkt vor uns. Wir haben uns in eine tolle Position gebracht, indem wir uns durch die Weltmeisterschaft direkt für Paris qualifiziert haben. Wir freuen uns auf die Gelegenheit und die Herausforderung."



Für den Kanadier Herbert, der das Team 2023 zum WM-Titel in Japan führte, ist es das letzte Turnier als Bundestrainer. "Es gibt Tage, an denen ich traurig werde, wenn ich daran denke. Es war der beste Job, den ich jemals hatte", sagte er. "Es ist traurig, aber ich versuche es zur Seite zu schieben. Jetzt versuchen wir den Moment des letzten Jahres zu einer ganzen Bewegung zu machen."



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5817247