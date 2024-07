Straubing (ots) -



Dass es tatsächlich nicht zu Steuererhöhungen kommt, ist zweifelhaft. Zu groß sind die Herausforderungen, die der Labour-Chef anzupacken hat, angefangen beim nationalen Gesundheitssystem oder in der Bildung. Doch ein Wortbruch würde das Vertrauen der Wähler in die Politik abermals erschüttern. Dass etliche Briten ihm seine Absage an eine Rückkehr in den EU-Binnenmarkt nicht abgekauft haben, zeigt der Wahlerfolg des Brexit-Bauernfängers und Kreml-Propagandisten Nigel Farage und seiner Partei. Starmer kann aktuell auf eine große Mehrheit setzen. Doch er wird bald kluge Konzepte vorlegen und viel Überzeugungsarbeit leisten müssen.



