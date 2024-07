Nach der Feiertagspause steuern die New Yorker Börsen am Freitag auf einen freundlichen Wochenausklang zu. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung gab moderat positive Impulse. Insbesondere für Tech-Titel wie Okta sind das freundliche Nachrichten, da somit die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinssenkung durch die Fed steigt. Außerdem spielt auch diese Entwicklung Okta in die Karten.

Den vollständigen Artikel lesen ...