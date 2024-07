Neue Kryptowährungen 2024: In diese Coins investieren Anleger trotz Crash

Aktuell erleben Kryptowährungen einen starken Rückgang, ausgelöst durch Auszahlungen von Mt.Gox-Gläubigern und massiven Miner-Verkäufen. Viele Kryptowährungen notieren in den letzten sieben Tagen weit zweistellig im Minus. Bitcoin und Ethereum verzeichnen deutliche Verluste, während viele Altcoins noch stärker betroffen sind. Trotz der sinkenden Liquidität im Gesamtmarkt gibt es einige neue Coins, die dennoch Kapital anziehen. Diese neuen Projekte schaffen es irgendwie, Investoren zu überzeugen, obwohl die allgemeine Marktstimmung negativ ist. Damit bleibt der Kryptomarkt unter Druck, die Korrektur könnte sich weiter fortsetzen.

Doch welche neuen Kryptowährungen zeigen 2024 wirklich Stärke und könnten sich für eine sorgfältige Analyse anbieten? Wir haben drei spannende neue Coins identifiziert.

WienerAI (WAI)

WienerAI hat in seinem Presale mittlerweile über 7 Millionen US-Dollar eingenommen und lockt Investoren durch eine innovative Kombination aus künstlicher Intelligenz und Meme-Branding. Mitunter auch als "ChatGPT der Kryptos" bezeichnet, vereint WienerAI fortschrittliche KI-Technologie mit einem originellen Meme-Konzept. Der ERC-20-Token $WAI wird derzeit für 0,000725 US-Dollar angeboten. Doch in rund 24 Stunden steigt der Preis das nächste Mal, sodass für maximale Buchgewinne erneut etwas Eile geboten scheint.

Zentraler Bestandteil von WienerAI ist ein KI-gestützter Trading-Bot, der den Krypto-Handel effizienter und benutzerfreundlicher gestalten soll. Dieser Bot analysiert Markttrends, identifiziert profitable Handelsmöglichkeiten und bietet fundierte Analysen für Handelsentscheidungen. Swap-Funktionen innerhalb der App erleichtern direkte Transaktionen. Zugleich gibt es einen Schutz vor MEV-Bots und eine modulare Struktur, um fortlaufend neue Funktionen hinzuzufügen.

Doch warum weckt WAI so massiv Interesse? Zunächst einmal kombiniert WienerAI zwei heiße Trends im Kryptomarkt: Künstliche Intelligenz und Meme-Coins. Eine starke Community unterstützt das Projekt mit rund 15.000 Followern auf X und mehr als 12.000 auf Telegram.

Die Einführung des Trading-Bots und die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung stärken WienerAI. Der modulare Aufbau ermöglicht kontinuierliche Verbesserungen und neue Funktionen. Benutzer können ihre Handelsanfragen direkt in die Chat-Oberfläche eingeben, was sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene vorteilhaft ist. Hier entsteht also eine intuitive Unterstützung für alle Krypto-Händler.

Anleger können ihre WAI Token direkt nach dem Kauf für 161 Prozent staken. Da über 60 Prozent aller WAI Token im Staking gesperrt sind, dürfte bei Handelsstart das Angebot tendenziell knapp sein, was eine bullische Prognose für WienerAI unterstreicht.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) hat in der ersten Woche seines Vorverkaufs deutlich über 2 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Projekt verbindet die virale Popularität von Meme-Coins mit einer eigenen Layer-2-Technologie.

Meme-Coins sind bekannt für ihre humorvolle Natur und starke Community-Bindung. Pepe Unchained nutzt diese Eigenschaften, um ein einzigartiges Ökosystem zu schaffen. Der PEPU-Token ist ein ERC-20-Token und bietet durch die Layer-2-Lösung auf Ethereum erhebliche Vorteile, wie niedrigere Transaktionsgebühren und höhere Transaktionskapazitäten im Vergleich zu traditionellen ERC-20-Token. Damit möchte das Team bei Pepe Unchained ein Ökosystem an Meme-Coins aufbauen. Das Team beschreibt die Idee wie folgt:

"Pepe Unchained - Die Zukunft der Meme-Münzen. Eine Layer-2-Blockchain, die für Geschwindigkeit, Sicherheit, niedrige Gebühren - und natürlich Meme - gebaut wurde. $PEPU Token treibt das gesamte Ökosystem an. Sie sind früh genug dran, um ein neues goldenes Zeitalter der Meme Coins zu erleben. Mit Pepe an seinem rechtmäßigen Platz als König, und dem Pepe Unchained Layer 2 - seinem Königreich."

Um PEPU zu erwerben, besuchen Anleger die Website von Pepe Unchained und verbinden ihr Wallet, um mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte zu kaufen. Bereits heute kommt es zur nächsten Preiserhöhung im Presale.

Base Dawgz (DAWGZ)

Der neue Meme-Coin Base Dawgz (DAWGZ) hat mittlerweile fast 2,5 Millionen Dollar eingesammelt. Dank der starken Performance der Layer-2 Base gewinnen immer mehr Token der L2 an Momentum. Mit einer bevorstehenden Preiserhöhung in nur drei Tagen scheint jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um von den aktuellen Bedingungen zu profitieren.

Die Layer-2 Base etabliert sich als bevorzugte Plattform für den aktiven Handel von Meme-Coins. Günstig und schnell fand zuletzt die nächste Meme-Coin-Saison auf Bsae statt. Base Dawgz zeichnet sich durch seine Multichain-Fähigkeit aus, da der DAWGZ-Token auf Ethereum, Solana, Binance Smart Chain und Avalanche gehandelt werden kann, was die Liquidität erhöht. Damit profitiert DAWGZ zwar von der Stärke bei Base und macht sich dennoch etwas unabhängig von einer Chain.

Ferner ist ein starkes Community-Wachstum für den Erfolg von Meme-Coins entscheidend. Base Dawgz fördert dies durch ein Belohnungsprogramm, bei dem Mitglieder Punkte für das Teilen von Inhalten in sozialen Medien erhalten, die gegen DAWGZ-Token eingetauscht werden können. Das Refer-to-Earn-Programm unterstützt den schnellen Aufbau der Community. Wer Base Dawgz bekannter macht, kann also Geld verdienen.

Mit einer fortgesetzten Meme-Coin-Saison 2024 auf Base könnte Base Dawgz dank günstigerer Bewertung und wachsendem Potenzial eine attraktive Wahl sein. Die Kombination aus Multichain-Fähigkeit, Community-Engagement und Staking-Rewards macht Base Dawgz für immer mehr Anleger attraktiv.

