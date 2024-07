Neuer Meme-Coin WienerAI: Über 7 Millionen Dollar im Presale vor KI-Einführung

Die meisten neuen Meme-Coin-Projekte durchlaufen selten einen so erfolgreichen Presale, wie dies derzeit bei WienerAI ($WAI) der Fall ist: Die junge Kryptowährung konnte im laufenden Initial Coin Offering (ICO) viele Anleger überzeugen und über 7 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln.

Das große Interesse seitens der Anleger dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass der Token eine spannende Mischung aus Hunde-Meme, künstlicher Intelligenz und benutzerfreundlichem Trading-Bot bietet. Damit kann sich WienerAI nämlich merklich von der Konkurrenz abheben und zeitgleich sogar mit einem realen Nutzen und tatsächlicher Utility punkten. So wird das Projekt in der Welt von Social Media sogar häufig als "ChatGPT der Krypto-Branche" bezeichnet.

Jetzt noch günstig: $WAI-Token erhält bald neues Preisschild

Hinter dem WienerAI-Projekt steht der ERC-20-Token $WAI, der im Augenblick noch zu einem günstigen Preis von 0,000725 US-Dollar angeboten wird. Doch in weniger als 30 Stunden (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels) wird sich dieser Preis bereits automatisch erhöhen, da dann die nächste Phase des laufenden Vorverkaufs erreicht wurde. So kann es sich durchaus lohnen, frühzeitig in den $WAI-Token zu investieren. Schließlich planen die Entwickler hinter WienerAI langfristig und möchten unter anderem eine weltweite Börsennotierung erreichen. Dies könnte den $WAI-Token an die Spitze der Meme-Coin-Sparte verfrachten und dafür sorgen, dass das Projekt weltweite Anerkennung erhält.

Dies dürfte auch gar nicht so unrealistisch sein, denn tatsächlich gehören die beiden Sparten "Meme-Coins" und "KI-Token" zu den größten und wichtigsten Krypto-Bereichen der ersten Hälfte 2024. Dies zeigt zum Beispiel ein Blick auf die zehn größten KI-Coins, die seit Beginn des Jahres im Durchschnitt satte 71,6 % zulegen konnten. Eine CoinGecko-Studie zeigt sogar, dass im ersten Quartal 2024 die KI-Coins 221,95 % zugelegt haben. Künstliche Intelligenz ist in der Krypto-Welt also nicht nur angekommen, sondern auch eine prägende Technologie, die von vielen Anlegern positiv betrachtet wird.

Nur der Meme-Coin-Sektor ist in den letzten Monaten noch erfolgreicher gewesen. Es ist also nicht verwunderlich, dass WienerAI versucht, diese beiden wichtigen Ströme des Krypto-Sektors miteinander zu vereinen. Dass das Konzept aufgeht, scheint jetzt offensichtlich: Mit über 7 Millionen US-Dollar an gesammelten Kapital gilt das Interesse vieler Anleger bereits als gesichert.

KI-Trading-Bot für Krypto-Neulinge und erfahrene Händler

Eines der wichtigsten Merkmale, durch das sich das WienerAI-Projekt von der grauen Masse der Meme-Coins abheben kann, ist ganz klar die geplante Implementierung eines eigenen Ki-Krypto-Handelsbots. So entsteht ein herausragender Coin, der einerseits auf technische Innovation setzt, andererseits die humoristischen Ansätze von klassischen Meme-Coins einbindet.

Consider WienerAI the ChatGPT of crypto.



Not only will the Bot find winning trades with unrivaled accuracy and give meaningful reasoning for its suggestions, but WienerAI is Swap-Enabled-meaning you don't have to leave the App to place your trades. (3/4) pic.twitter.com/5HFpCmVOHh - WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

Bereits im vergangenen Juni gab es einen ersten Einblick auf die benutzerfreundliche Oberfläche des KI-gesteuerten Bots, der den Handel mit Kryptowährungen gerade für Krypto-Neulinge erheblich vereinfachen soll. Dafür setzt WienerAI unter anderem auf eine "Vorhersage-Technologie", die über die künstliche Intelligenz gesteuert wird und dabei helfen soll, möglichst optimale Trades in der Krypto-Welt zu identifizieren beziehungsweise diese zu ermöglichen. Hierbei durchsucht der KI-Bot multiple Kryptobörsen auf der Suche nach den besten Konditionen und schlägt dann mehrere Möglichkeiten vor.

Außerdem soll der WienerAI-Bot eine umfassende Marktanalyse durchführen können. Dies soll garantieren, dass Krypto-Händler nicht nur günstige Konditionen für ihre Transaktionen erhalten, sondern aus ihren Trades sogar lernen können. Hierzu können interessierte WienerAI-Nutzer einfach die Schnittstelle der Plattform nutzen, um eine Frage - oder auch gerne mehrere Fragen - an den Bot zu stellen. Das ganze funktioniert aus Sicht der Benutzer im Prinzip genauso wie bei ChatGPT. Die künstliche Intelligenz hinter dem System durchsucht dann das World Wide Web auf der Suche nach der bestmöglichen Antwort und den optimalen Handelsmöglichkeiten.

Die WienerAI-Community wächst schnell und stetig

Natürlich funktioniert die beste Kryptowährung auch nur dann, wenn sie überhaupt eingesetzt wird. So muss eine robuste und große Community hinter ihr stehen, damit sie langfristig relevant bleibt. Dies scheint bei WienerAI allerdings kein Problem zu sein, denn "The Sausage Army" - der offizielle Name der WienerAI Community - wächst rasant an. Bereits jetzt gibt es fast 15.000 Follower für den offiziellen X-Account und auch auf Telegram sind über 12.000 Nutzer täglich im Channel aktiv.

Das große Interesse an WienerAI dürfte jedoch nicht nur an der spannenden Technologie hinter dem Meme-Coin liegen. Denn satte 20 % des 69 Milliarden großen Token-Volumens werden als Belohnung an die Community ausgegeben werden.

Ebenfalls interessant dürfte die jährliche prozentuale Rendite (APY) sein, die schon im Presale für Staking-Nutzer geboten wird. Denn mit derzeit 161 % liegt WienerAI weit über den Angeboten, die bereits die etablierten Kryptowährungen bieten und dürfte schon alleine dadurch viele Anleger überzeugen können. Hier werden über die kommenden zwei Jahre noch einmal 20 % des gesamten Tokenvorrats an die Community ausgezahlt, was für eine langfristige Stabilität sorgen kann.

Gerade frühzeitige Investoren sollten also darüber nachdenken, ob WienerAI und der $WAI-Token nicht genau das bieten, was den aktuellen Trend des Krypto-Markts ausmachen kann: Meme-Humor, KI-Nutzung und Utility für Krypto-Neulinge und erfahrene Händler.

Jetzt in $WAI und das WienerAI-Projekt investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.