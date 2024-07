Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Kommunalkredit Austria AG:Die beiden indirekt kontrollierenden Gesellschafter der Kommunalkredit Austria AG, die Interritus Limited mit Sitz in Großbritannien sowie die Trinity Investments Designated Activity Company mit Sitz in Irland, die von der Attestor Limited verwaltet wird, haben ihre gesamte Beteiligung an der Satere Beteiligungsverwaltungs GmbH (Holding-Gesellschaft der Kommunalkredit Austria AG) an die Green Opera Finance BidCo AB mit Sitz in Schweden verkauft, im Besitz von Fonds, die von dem schwedischen Finanzinvestor Altor verwaltet werden. Die bisherigen Eigentümer der Holdinggesellschaft werden sich zu je 9,9% an der Käufergesellschaft indirekt beteiligen. In Ergänzung zu der Meldung vom 07.02.2023 gibt die Kommunalkredit Austria AG bekannt, dass das Eigentümerkontrollverfahren für die Käufergesellschaft durch die FMA und EZB nunmehr positiv abgeschlossen wurde. Für das Closing sind weitere Closing-Handlungen erforderlich. Das Closing ist für Mitte Juli 2024 anberaumt. (05.07.2024/alc/n/a) ...

