DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Juli (29. KW)

=== M O N T A G, 15. Juli 2024 *** 04:00 CN/BIP 2Q *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of Washington - JP/Börsenfeiertag Japan - CN/People's Bank of China (PBoC), Entscheidung über Zins für Kredite aus Medium Term Lending Facility (MLF) - BE/Treffen der Eurogruppe D I E N S T A G, 16. Juli 2024 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2Q *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 2. Quartal *** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni *** 16:00 US/Lagerbestände Mai 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q - BE/Ecofin-Treffen M I T T W O C H, 17. Juli 2024 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 4Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni *** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juni 11:00 LU/Adler Group SA, außerordentliche HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände *** 20:00 US/Fed, Beige Book 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q D O N N E R S T A G, 18. Juli 2024 *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juni *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Mai 10:00 DE/Südzucker AG, HV 11:00 DE/Bundesverband WindEnergie BWE, VDMA Power Systems, Deutsche WindGuard, Pressekonferenz zum Status des Windenergieausbaus an Land - 1. Halbjahr 2024 *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 15:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni *** 16:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q *** - EU/Europaparlament, Index der Frühindikatoren F R E I T A G, 19. Juli 2024 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Juni 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Mai *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

