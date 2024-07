Wochenausblick: DAX mit Wochenplus. Start der Berichtssaison!

Die Schaukelbörse geht weiter. Zwar zeigten sich die Bullen im Wochenverlauf und schoben den DAX® zeitweise über die Marke von 18.600 Punkte. Die Frankreich-Wahl und der Kurs der Notenbanken sorgen jedoch weiterhin für Unsicherheit. In der kommenden Woche steht neben Inflationszahlen vor allem der Start der Berichtssaison im Fokus der Investoren. Sie könnten nachhaltige Impulse liefern.

Die Meldungen zum US-Arbeitsmarkt beflügelten in der abgelaufenen Woche Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung seitens der Fed und drückten entsprechend die Renditen an den US-Anleihemärkten. Dabei sank die Rendite für 10-jährige Staatspapiere auf 4,31 Prozent und die Rendite 2-jähriger Papiere fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang April. In Europa verharrten die Renditen auf relativ hohem Niveau. Hintergrund ist die bevorstehende finale Wahl in Frankreich am Wochenende. Je nach Wahlausgang kann es am Montag zu größeren Schwankungen kommen. Edelmetalle wie Gold und Silber profitierten vor allem von den rückläufigen Renditen in den USA. Der Ölpreis schob sich derweil die vierte Woche in Folge nach oben. Spekulationen über eine mögliche Ölknappheit im dritten Quartal eine stärkere Reiseaktivitäten im Sommer gaben der Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil Auftrieb. Am Freitag wurde das Anfang Mai gerissene Gap geschlossen.

Unternehmen im Fokus

Dei Aufwärtsbewegung im DAX® in der vergangenen Woche wurde von knapp 80 Prozent der Mitglieder getragen. Überdurchschnittlich stark präsentierten sich dabei die Aktien von Continental, Siemens Energy und Zalando. Größere Schwächen waren unter anderem bei Daimler Truck und Münchener Rück zu beobachten. In der zweiten Reihe schraubten sich Aixtron, Evotec, HelloFresh, Nordex, Redcare Pharmacy und ThyssenKrupp im Vergleich zur Vorwoche zweistellig nach oben. Titel wie Deutz, Delivery Hero und Talanx mussten hingegen deutliche Verluste hinnehmen.

Kommende Woche

Wichtige Termine

MONDAY JULY 8, 2024

Germany-Trade

Euro Zone-Sentix Index

TUESDAY JULY 9, 2024

Federal Reserve's Powell delivers semi-annual monetary policy testimony to Senate Banking Committee

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data.

WEDNESDAY JULY 10, 2024

China (Mainland)-Inflation

Federal Reserve's Goolsbee, Bowman participate in a "FedListens" hybrid event.

THURSDAY JULY 11, 2024

Germany-Inflation Final

United States-Jobless

United States-CPI

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economic inclusion.

St. Louis Federal Reserve Bank President Musalem speaks on US economy and monetary policy.

FRIDAY JULY 12, 2024

Spain's statistics department releases June final inflation data

China (Mainland)-Trade

Germany-WPI

France-Inflation Final

United States-PPI demand

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.648/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.807/17.975/18.110/18.250/18.415/18.500 Punkte Der DAX® bestätigte heute den Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 18.415 Punkte und kratzte bei 18.648 Punkten bereits an der nächsten Hürde. Im weiteren Verlauf erfolgte der Rücklauf bis 18.415 Punkte. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf einen weiteren Anlauf auf die 18.648 Punktemarke und im weiteren Verlauf eine Erholung bis 18.879 Punkte. Rücksetzer unter 18.415 Punkte könnten eine Konsolidierung bis 18.250 Punkte auslösen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 01.03.2024 - 05.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 06.07.2019 - 05.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 98,15* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 113,73** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 112,44*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.07.2024; 17:00 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 3,15* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 4,20* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 DAX® HD3Y98 6,34* 13.600,00 19.200,00 20.09.2024 DAX® HD3YBG 7,35* 15.200,00 19.400,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.07.2024; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.