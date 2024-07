© Foto: Stefan Sauer/dpa



Ein Banker und ein Anwalt haben in den vergangenen Jahren einen globalen Energieriesen aus dem Boden gestampft. Venture Global LNG ist so umstritten wie erfolgreich.Vor zehn Jahren schien die Idee noch ein waghalsiges Experiment: Der Bau einer milliardenschweren Anlage zur Verflüssigung und zum Export von US-Schiefergas. Die Idee dahinter lautet: Auf dem Weg von fossilen zu erneuerbaren Energien sind viele Staaten auf der Suche nach einer Übergangslösung. Als eine solche Alternative hat sich in den vergangenen Jahren das Flüssiggas LNG etabliert. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine rückte das Thema noch weiter in den Fokus. In Deutschland gingen im …