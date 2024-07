Vaduz (ots) -Das Amt für Volkwirtschaft unterstützt neu neben den bestehenden Fördermöglichkeiten in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und Exportförderung auch Projekte zur Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 25. Juni 2024 den Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit dem Verein Reffnet.ch genehmigt.Nachhaltigkeit und dabei insbesondere die Ressourceneffizienz, das heisst der intelligente und effiziente Einsatz von Material und Energie, rücken immer mehr in den Fokus der Wirtschaft. Nicht zuletzt aufgrund internationaler Regulierungen und der zunehmenden Fokussierung auf die Art und Weise, wie Güter produziert werden, müssen sich Unternehmen mit diesem Thema auseinandersetzen. Für die produzierende Industrie ist das Thema Ressourceneffizienz vor allem dann interessant, wenn sich neben der Senkung des Material- und Energieverbrauchs auch weiterer Nutzen, wie Betriebs- und Produktionskostenreduktionen, kürzere Durchlaufzeiten oder bessere Produkteigenschaften erreichen lassen. Damit wird auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhöht. Nachhaltiges Wirtschaften im Generellen und Kreislaufwirtschaft im Besonderen stellen deshalb zentrale Anliegen der Standortförderungsmassnahmen der Regierung dar.Mit Reffnet.ch, dem Netzwerk Ressourceneffizienz Schweiz, konnte ein starker Kooperationspartner gewonnen werden, der Unternehmen unterstützt, Material, Energie und Kosten zu sparen. Der Fokus der angebotenen Beratung liegt auf der Ressourceneffizienz, das heisst konkret auf Materialflüssen (Wasser, Metalle, Lebensmittel, Zement, Kunststoffe usw.), Kreislaufwirtschaft und Food Waste. Reffnet ist als Verein organisiert und wird vom schweizerischen Bundesamt für Umwelt mitfinanziert und begleitet. Die Trägerschaft setzt sich aus verschiedenen Organisationen und Unternehmen zusammen.Das Amt für Volkswirtschaft ist mit der Umsetzung dieser neuen Fördermassnahme betraut. Zusammen mit Reffnet.ch werden nun die nötigen organisatorischen Massnahmen eingeleitet. Interessierte Unternehmen werden in den kommenden Wochen über Medienaussendungen und die Homepage des Amtes auf die neuen Unterstützungsleistungen aufmerksam gemacht.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltKatja Gey, Leiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 80katja.gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100921277