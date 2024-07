DJ XETRA-SCHLUSS/DAX nach Berg- und Talfahrt gut behauptet - Aixtron haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Berg- und Talfahrt hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag kaum verändert geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 18.475, im Tageshoch hatte der Index noch bei 18.650 gestanden. Die Zuversicht auf einen günstigen Verlauf des zweiten Durchgangs der Parlamentswahl in Frankreich am Sonntag hatte die Stimmung zunächst gestützt. Umfragen lassen erwarten, dass der rechtsextreme Rassemblement National keine absolute Mehrheit erringen wird. Am späten Nachmittag kam es dann nach der 500-Punkte-Rally in den vergangenen Tagen aber zu Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende - einige Anleger wollten wohl kein Risiko eingehen.

Die Wahl in Großbritannien ist unterdessen in etwa so ausgegangen wie es seit Wochen schon prognostiziert wurde. Am Aktienmarkt war vereinzelt von einem "Non-Event" zu hören.

Zu keinen größeren Reaktionen kam es an den Finanzmärkten nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten. Diese bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Die Zahl der Beschäftigten ist im Juni um 206.000 gestiegen, und damit einen Tick stärker als die erwarteten 200.000. Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,1 Prozent aber etwas über der Schätzung von 4,0 Prozent. "Der US-Arbeitsmarkt schwächt sich weiter ab", hieß es von der Commerzbank. Die Fed werde wohl bald nicht mehr den Luxus haben, sich ausschließlich um die Bekämpfung der Inflation zu kümmern.

Ab der kommenden Woche könnte die langsam beginnende Berichtssaison zunehmend an Bedeutung gewinnen. Laut der Bank of America wird im Konsens erwartet, dass die Unternehmen aus dem Stoxx-600 die Gewinne um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert haben. Im ersten Quartal wiesen die Unternehmen noch ein negatives Wachstum von minus 3 Prozent auf.

Aixtron-Prognosesenkung wird zum Kurskatalysator

Aixtron schossen nach der Prognosesenkung um 17,8 Prozent nach oben. Die Analysten von Jefferies sehen darin einen positiven Katalysator. Die Anpassung wurde im Markt weitgehend erwartet, abzulesen daran, dass aktuelle Konsensschätzungen schon im Bereich der nun gesenkten Zahlen liegen. Dazu ist der Auftragseingang im zweiten Quartal stark ausgefallen. Jefferies interpretierte dies als Indikator für eine robuste Nachfrage des kürzlich gewonnenen "Top 5"-Kunden, bei dem es sich um Infineon handeln dürfte.

Varta stiegen um 19,1 Prozent. Die Aktie hat begleitet von negativen Schlagzeilen seit Jahresbeginn über 50 Prozent an Wert verloren. Treiber war nun die Nachricht über Interesse von Porsche an der Übernahme der Mehrheit an der Varta-Tochter V4Drive Battery GmbH. Ob es tatsächlich zu einem Einstieg kommt, hängt noch von einigen Zustimmungen ab.

Während weiter über das "Für und Wider" höherer Zölle der EU auf in China hergestellte Elektroautos diskutiert und verhandelt wird, traten sie zum Wochenausklang für zunächst vier Monate in Kraft. Nun muss sich zeigen, ob die befürchtete Eskalation im Handelskonflikt zwischen Europa und China eintritt. Die meisten Autotitel rutschten am Nachmittag ins Minus. Gegen den Trend stiegen Continental um weitere 3,8 Prozent - das Papier profitierte weiter von einem positiv aufgenommenen Pre-Close-Call des Unternehmens am Vortag. Nach der jüngsten Rally kam es bei Rheinmetall zu Gewinnmitnahmen, was Abgaben in der Aktie von 4,8 Prozent zur Folge hatte.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.475,45 +0,1% +10,21% DAX-Future 18.626,00 +0,1% +7,18% XDAX 18.470,64 +0,0% +10,15% MDAX 25.712,05 +0,7% -5,25% TecDAX 3.395,83 +1,4% +1,75% SDAX 14.619,13 +0,3% +4,72% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,10 +54 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 21 18 1 2.465,1 46,5 35,5 MDAX 32 18 0 422,8 29,6 27,1 TecDAX 23 6 1 637,8 16,8 10,8 SDAX 38 29 3 80,8 6,3 5,1 ===

