Hilden, 05.07.2024 (pta/05.07.2024/18:04) - * Dividendenvorschlag mit 2,22 EUR je Vorzugsaktie bzw. 2,21 EUR je Stammaktie auf Vorjahresniveau * Neue Dividendenstrategie bietet Transparenz und Berechenbarkeit * Vorstand bestätigt Ausblick für 2024 * Generationswechsel im Aufsichtsrat abgeschlossen

Die heutige Hauptversammlung der ÖKOWORLD AG ist dem Ausschüttungsvorschlag der Verwaltung gefolgt und hat eine Dividende von 2,22 EUR je Vorzugsaktie bzw. 2,21 EUR je Stammaktie beschlossen. Damit erreicht die Auszahlung erneut das Niveau des Vorjahres. Im Rahmen der Hauptversammlung erläuterte der Vorstand zudem die Dividendenstrategie der Gesellschaft. Demnach beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, 65 % bis 75 % des Konzernjahresüberschusses ohne Performance Fee als Dividende an die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft auszuschütten. Als Performance Fee gelten diejenigen Verwaltungsgebühren der ÖKOWORLD-Fonds, die im Falle des Überschreitens der bisherigen Höchststände ("High Watermark") fällig werden. Über die Verwendung des Teils des Konzernjahresüberschusses, der der Performance Fee zuzuordnen ist, entscheiden Vorstand und Aufsichtsrat ggfs. jeweils mit Blick auf die Interessen der Gesellschaft und den jeweiligen Finanzierungsbedarf. Bei erheblichen Verwerfungen an den Kapitalmärkten behält sich die Gesellschaft vor, diese Dividendenpolitik auszusetzen oder anzupassen.

Neben den üblichen Beschlussvorlagen wurde mit der Wahl von Monika Schulze und Prof. Dr. Katrin Löhr der Generationswechsel im Aufsichtsrat abgeschlossen. Angelika Grote, die dem Gremium seit 2011 angehörte und die heutige ÖKOWORLD AG über Jahrzehnte prägte und mitgestaltete, hat ihr Amt mit Wirkung zur heutigen Hauptversammlung niedergelegt.

Im Rahmen der Hauptversammlung bestätigte der Vorstand zudem den positiven Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2024 und erwartet weiterhin moderates Wachstum bei Umsatz und Ergebnis.

Vorständin Andrea Machost zur Dividendenstrategie: "In der Vergangenheit haben Aktionärinnen und Aktionäre immer wieder bemängelt, dass unser Unternehmen keine Dividendenpolitik kommuniziert. Mit der nun vorgelegten Ausschüttungsstrategie gehen wir einen erheblichen Schritt nach vorne in punkto Verlässlichkeit und Transparenz."

Dr. Hermann Falk, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Mit dem Abschluss der heutigen Hauptversammlung und der Wahl der Kandidatinnen ist der Generationswechsel nun auch im Aufsichtsrat vollzogen. Im Vorstand wurde dieser Wechsel bereits im letzten Jahr umgesetzt. Somit sind nun beide Organe für die Zukunft gut aufgestellt und werden gemeinsam im konstruktiven Dialog daran arbeiten, die Gesellschaft erfolgreich weiterzuentwickeln."

ÖKOWORLD ist der Pionier des nachhaltigen Investierens in Deutschland. Die ÖKOWORLD-Investmentfonds lenken die Gelder ihrer Anleger ausschließlich in konsequent nachhaltige Unternehmen. Die Investitionsziele werden vom hausinternen Nachhaltigkeits-Research sowie unabhängigen Experten auf ethischen Anspruch, ökologische Kriterien sowie Sozialverträglichkeit geprüft. Die ÖKOWORLD-Gruppe ist unabhängig von Banken, Versicherungen und Konzernen.

