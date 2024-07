Am heutigen Freitagmorgen notiert der Platinpreis bei 1003 US-Dollar und verzeichnet damit in den letzten 24 Stunden ein Plus von 0,03 %. Über die Woche gesehen zeigt Platin eine Aufwärtsbewegung von 0,82 %. Doch trotz dieser scheinbar positiven Entwicklung bleibt die Lage unbeständig. Im Folgenden analysieren wir die Faktoren, die hinter diesen Zahlen stehen und was sie für die Marktentwicklung bedeuten könnten.Anzeige:Der Platinmarkt (TVC:PLATINUM) zeichnet sich durch eine hohe Volatilität aus, ohne eine klare Richtung zu zeigen. Versuche der ...

