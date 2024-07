The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.07.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.07.2024



ISIN Name

BMG173841013 BW LPG LTD DL-,01

CA38153U8840 GOLDSOURCE MINES INC.

DE000A383EJ3 DEUT.BANK MTH 24/27

USP3143NBU74 CORP.NAC.CH. 24/53 REGS 2

US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01

US96145D1054 WRKCO INC. DL-,01

XS1843461689 KONG.ACT.SYS 18/25

XS2249892535 ADEVINTA 20/25 REGS

XS2249894234 ADEVINTA 20/27 REGS

XS2342920050 MICR.SCIENT. 21/26 CV

XS2402071760 MIDCO GB 21/27 REGS

XS2637969341 ASSEMB.CAVE. 23/29 FLR

XS2798883240 TELECOM ITAL 24/26

XS2798883323 TELECOM ITAL 24/26

XS2798883679 TELECOM ITAL 24/27

XS2798883752 TELECOM ITAL 24/28

XS2798884057 TELECOM ITAL 24/28 MTN

XS2798884131 TELECOM ITAL 24/29