US-Arbeitsmarktdaten (NFP) im Fokus! NQ & ES auf Allzeithoch! Blick auf DAX, Gold & Aktien der Woche

Vor den Arbeitsmarktdaten stand auch der Bitcoin auf unserer Agenda. Im Zuge von Spekulationen, dass illegal beschlagnahmte Bitcoins im Wert von mehreren Milliarden am Markt veräußert werden könnten, sank die Kryptowährung auf ein Mehrmonatstief.

Parallel gab es im Euro-Dollar und beim Goldpreis sowie am Ölmarkt steigende Notierungen, die nun vor den Arbeitsmarktdaten aus den USA ebenfalls positiv begleitet wurden.

Um 14.30 Uhr wurden für den Monat Juni in den USA Juni 206.00 neugeschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft gemeldet. Erwartet wurden 191.000 nach 272.000 im Vormonat und damit scheint der Arbeitsmarkt weiter stark zu sein. Auch wenn die Arbeitslosenquote im Juni von 4,0 Prozent auf 4,1?Prozent stieg, blieb die Inflation im Rahmen und erreichte für die durchschnittlichen Stundenlöhne ein Plus von 0,3?Prozent, was auch so erwartet worden war. Die erste Reaktion war positiv, es gab neue Allzeithochs im Nasdaq-Future und beim S&P500 Future, doch während des Videos wurden diese schon wieder abverkauft, sodass ein Wall Street Start auf fast unverändertem Niveau im Vergleich zu Freitag erwartet werden kann.

Bei den Einzelwerten stach Tesla hervor. Die Absatzzahlen aus dem zweiten Quartal waren schwächer als im ersten Quartal und auch schwächer als im Vorjahresquartal, allerdings waren noch schlimmere Daten eingepreist und so nahm die Aktie eine Erholungsfahrt auf, die 3 Tage in Folge für steigende Kurse sorgte. Hinzu kam die Phantasie auf den Robotikbereich, für den Anfang August eine neue Präsentation anberaumt ist. Anleger:innen sind im Vorfeld daher sehr gespannt und euphorisch.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

