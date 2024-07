Am MSCI World geht nichts vorbei? Weit gefehlt! Dieser ETF mit aktivem Management hat den Weltindex deutlich geschlagen und das mit einer genialen Strategie. Sollten Anleger jetzt lieber hier investieren als in einen klassischen MSCI World ETF? Am MSCI World geht für viele Anleger in der Geldanlage kein Weg vorbei. Der Weltindex ist das Maß aller Dinge und häufig glauben viele Anleger, dass kein anderer Fonds den ETF schlagen kann, insbesondere nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...