Die Big Techs sind weiter nicht zu bremsen. Ob Alphabet, Apple, Meta oder Microsoft - alle vier stellen heute neue Rekordhochs aufgestellt. Auch Tesla knüpft am Freitag im US-Handel an seine Erholung der vergangenen Tage an, wenn auch nicht mehr so dynamisch wie in den letzten Tagen.Mehrere Tech-Schwergewichte haben im heutigen US-Handel neue Höchstkurse markiert. so Apple, Microsoft, die Google -Holding Alphabet und die Papiere des Social-Media-Konzerns Meta Platforms. Bei Tesla beruhigte sich ...

