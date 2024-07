SHIBASHOOT, PEPU, WAI Coin: Beste Optionen für den Krypto-Crash?

Kryptowährungen stellen wunderbare Investmentoptionen in einem Bullenmarkt dar, während sie in einem Bärenmarkt höhere Verluste verzeichnen. Allerdings muss dies nicht immer der Fall sein. Denn mithilfe von Presales kann man von einer Kursverlust-Absicherung bis zur ersten Listung sowie Buchgewinnen durch schrittweise Preiserhöhungen und bereits gezahlte Staking-Renditen profitieren. Die folgenden Vorverkäufe positionieren sich im profitabelsten Kryptosektor des Jahres und kombinieren diesen mit außergewöhnlichen Geschäftsmodellen. Entdecken Sie sie nun vor ihrer ersten Listung an einer Kryptobörse.

Shiba Shootout

Bei den Memecoins handelt es sich um einen sehr geselligen und verspielten Kryptosektor, was jetzt von dem neuen Shiba Shootout mit einem nützlichen Konzept aufgegriffen wird. Dieses vereint einige vielversprechende Sektoren in nur einem Projekt, welche GameFi, SocialFi, DeFi und mehr umfassen. Ebenso spendet es an wohltätige Organisationen.

Entwickelt wird eine virtuelle Welt im Stil des Wilden Westens, in welcher Memecoin-Enthusiasten von Shiba Inus repräsentiert werden. In dieser gibt es die Stadt Shiba Gulch, in der sich unterschiedlichste Angebote finden lassen. Überdies können sie hier mit anderen Memetoken-Fans interagieren und Memes austauschen.

Die Spieler können sich in epischen Duellen in der Stadt herausfordern oder auf Schatzsuche begeben. Ansonsten gibt es Kartenspiele und Campfire Stories, welches eine Plattform für den Austausch über Kryptowährungen und Memecoins ist. Mittels der SocialFi-Funktionen können die Nutzer für interessante Beiträge Belohnungen verdienen.

Shiba Shootout hat bereits bedeutende Entwicklungsfortschritte erreicht, denn die App wurde von den wichtigen App-Marktplätzen von Google Play und Apple App Store genehmigt und wird in Kürze gelistet. Der langfristige Erfolg soll durch die Orientierung nach den Nutzerwünschen mittels einer dezentralen Organisation gewährleistet werden.

Im Vergleich zu anderen GameFi-Memecoins wie Shiba Inu oder Floki Inu handelt es sich um ein Projekt mit weiteren Funktionalitäten und einer Positionierung im SocialFi-Bereich, welches eine hervorragende Ergänzung zu den auf gemeinschaftsorientierten Memecoins darstellt. Ebenso ist er wesentlich günstiger bewertet und könnte daher deutlich stärker steigen.

Das Potenzial in Shiba Shootout haben auch die Investoren erkannt, die schnell Coins im Wert von über 534.247 USD gekauft haben. Neben den Buchgewinnen durch Preiserhöhungen erhalten sie derzeit eine hohe Staking-Rendite von 2.029 % pro Jahr. Später werden noch innovative Staking-Verfahren wie Kaktus-Staking und Spar-Satteltaschen eingeführt.

Pepe Unchained

Memecoins erfreuen sich einer großen Beliebtheit auf dem Kryptomarkt, da sie im ersten Halbjahr durchschnittlich um 1.834 % steigen konnten. Deshalb haben sie in diesem Jahr das Transaktionsvolumen der dezentralen Kryptobörsen dominiert. Dies hat jedoch bei einigen Layer-1s wie Ethereum und Solana zu massiven Belastungsproblemen geführt.

Aufgrund der Überlastung der Netzwerke kam es bei Ethereum zu einem rapiden Anstieg der Gebühren und einer hohen Verlangsamung der Transaktionsgeschwindigkeit. Aber auch die wesentlich schnellere und günstigere Blockchain von Solana hatte Probleme, da Nutzer unter einer Abbruchrate der Transaktionen von bis zu 75 % litten.

Für eine wesentlich überzeugendere Nutzererfahrung möchte hingegen Pepe Unchained mit seiner Memecoin-Skalierungslösung bieten. Denn diese wurde wie die Layer-2 Immutable X für GameFi für den Memetoken-Bereich optimiert. Aufgrund der besseren Bedingungen könnten sich leichter andere Memecoins auf ihr ansiedeln.

Das Team von Pepe Unchained wirbt mit einer hundertmal höheren Geschwindigkeit als Ethereum und den niedrigsten Gebühren. Außerdem gibt es einen dedizierten Block-Explorer für die Überwachung der Chain. Hinzu kommen sofortige Überbrückungsfunktionen zwischen den einzelnen Netzwerken. Zudem fällt die Staking-Rendite wegen den eingesparten Gebühren höher aus.

Zudem gibt es Hinweise auf den Ausbau des Ökosystems und einen Launch-Service. Ebenso sind Handelsfunktionen zu erwarten. Sollte Pepe Unchained die Probleme von Betrug und Überlastungen durch eine transparentere, fairere, sicherere, günstigere, schnellere und stabilere Lösung beheben, dürfte es ebenso wie Solana zuvor von den Memecoins profitieren.

In diesem Falle könnte Pepe Unchained einen Anteil der Marktkapitalisierung von 42,70 Mrd. USD und des 24-Stunden-Handelsvolumen von 8,50 Mrd. USD auf sein Ökosystem umleiten. Wenn es zur führenden Layer-2 für Memecoins wird, sind bedeutende Kursexplosionen gut denkbar.

Pepe Unchained hat mit seinem Vorverkauf in weniger als drei Wochen schon über 2,38 Mio. USD erzielt. Denn auch dieser Presale zahlt eine großzügige Staking-Rendite von 793 % pro Jahr. Nur noch für weniger als 9 Stunden werden sie für 0,0082596 USD angeboten, sodass Interessierten nicht mehr viel Zeit übrigbleibt.

WienerAI

Eine der vielversprechendsten Kombinationen für die nächsten Jahre stellt laut Analysten des großen Vermögensverwalters VanEck die zwischen Blockchains und künstlichen Intelligenzen dar. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich der neue KI-Memecoin WienerAI, welcher sich auf das Trading von Kryptowährungen spezialisiert hat.

Denn einer der lukrativsten Anwendungsbereiche für KIs stellen die Finanzmärkte dar und auf diesem haben die Kryptowährungen zumeist die höchsten Renditen erzielt. WienerAI unterstützt jedoch auch den Handel an dezentralen Kryptobörsen, um für diesen fortschrittliche KI-Trading-Tools bereitzustellen, welche die Vorteile versprechen, auf welche Investoren lange gewartet haben.

Insbesondere sollen die Nachteile von Kleinanleger im Vergleich zu institutionellen Finanzexperten und künstlichen Intelligenzen ausgeglichen werden. Somit sollen sie vom "dumb money" in "smart money" verwandelt werden, um eine fairere Chance im hart umkämpften Markt mit einem zu 70 % auf KIs zurückführbarem Handelsvolumen zu erhalten.

Unter anderem bietet es KI-Prognosen, welche die Spreu vom Weizen trennen. Zudem sind somit bessere Verlustbegrenzungen und Zielsetzungen möglich. In Zusammenarbeit mit dem autonomen KI-Handelsroboter und seiner blitzschnellen Reaktionsgeschwindigkeit müssen sie weniger lukrative Chancen verpassen, während sie ein passives Einkommen erhalten.

Ebenso bietet WienerAI einen Schutz gegenüber den Preismanipulationen der MEV-Bots und einen Börsenpreisvergleich, sodass Anleger eine höhere Rendite erzielen können. Interessant ist zudem die persönliche Anlageberatung über den für das Krypto-Trading optimierten KI-Chat. Aber auch für die Verwaltung des Portfolios werden Funktionen geboten.

WienerAI ist eine Fusion aus zwei der wichtigsten und profitabelsten Narrative des Kryptomarktes 2024. Daher könnte sich der Coin ähnlich explosiv wie andere Vertreter aus diesen Sektoren entwickeln. Zudem lässt es sich modular erweitern und an die Nutzerwünsche anpassen, ob Anfänger oder Profis.

Der Vorverkauf von WienerAI ist bereits am weitesten vorangeschritten und hat beeindruckende 7,08 Mio. USD erzielt. Schon jetzt wurden 63 % der $WAI-Coins in dem Staking-Pool für eine jährliche Rendite von 161 % gesperrt, was auf das hohe Vertrauen der Investoren hinweist.

