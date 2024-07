München (ots) -Was für ein Pech nach dem besten deutschen Spiel seit über 10 Jahren! Deutschland scheitert in der 120. Minute an Spanien im Viertelfinale: 1:2 nach einem großen Spiel. Ärgerlich: in der 106. Minute verweigert Schiri Taylor den Deutschen einen Handelfmeter: "Ein klareres Handspiel gibt es nicht", schimpft Michael Ballack. "Das ist ein klarer Elfmeter. Der Elfmeter gegen die Schweiz war weniger Elfmeter wie heute", ärgert sich auch Julian Nagelsmann und sagt zum EM-Aus: "Heute war es nicht verdient, weil wir die klareren Chancen hatten. Ich glaube, der Schiedsrichter hat auch ein bisschen mehr für Spanien gepfiffen, ein bisschen weniger für uns." Es ist auch ein Abschied von Toni Kroos: "Ich bin froh, wenn ich da ein bisschen mithelfen konnte, dass wir in Fußball-Deutschland wieder die Hoffnung haben und den Anspruch haben, weiterzukommen. Und ich bin auch überzeugt, dass die Mannschaft das in Zukunft schafft." Traurig erklärt er auch: "Jetzt im Moment überwiegt das Turnier-Aus." Auch der bockstarke Joshua Kimmich war traurig: "So eine Heim-EM kommt nur einmal im Leben. Ganz so viel vorwerfen können wir uns nicht, außer dass wir die Chancen nicht genutzt haben." Erstaunlich ist die Aussage von Kimmich zum Team: "In den letzten Jahren war es oft so, dass jeder sein Ding gemacht hat, jeder hat geguckt, dass er sich selbst gut aus der Misere ziehen konnte. Aber da drin saß dieses Jahr wirklich ein Team." Dani Olmo, Matchwinner Spanien, weil er zum 1:0 traf und das 2:1 vorbereitete, zum Unterschied beider Teams:"Ganz, ganz kleine Details. Jeder hat 100 Prozent gegeben."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Viertelfinale Spanien gegen Deutschland - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Weiter geht es schon morgen mit der Partie England gegen die Schweiz -live ab 16.30 Uhr. Im Anschluss trifft die Niederlande auf die Türkei - live ab 20.15 Uhr bei MagentaTV.Kroos: "Wir waren sehr nah dran. Umso bitterer ist es."Toni Kroos' letztes Interview als Nationalspieler beginnt mit einem bitteren Fazit: "Es war ein Spiel, in das wir alles reingelegt haben. Wir waren sehr nah dran. Umso bitterer ist es."Dass das Viertelfinale gegen Spanien sein letztes Karrierespiel war, spielt für Kroos nach Abpfiff keine Rolle: "Jetzt im Moment überwiegt das Turnier-Aus, weil wir alle gemeinsam ein großes Ziel hatten. Dieser Traum ist einfach ein Stück weit geplatzt, auch wenn wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich schon realisieren, dass wir ein gutes Turnier gespielt haben."Das Turnier nicht nur den Fans die Freude an der Nationalmannschaft zurückgebracht, auch Kroos selbst: "Ich denke, dass wir alle stolz sein können, weil wir alle eine Schippe draufgelegt haben. Ich bin froh, wenn ich da ein bisschen mithelfen konnte, dass wir in Fußball-Deutschland wieder die Hoffnung haben und den Anspruch haben, weiterzukommen. Und ich bin auch überzeugt, dass die Mannschaft das in Zukunft schafft." Kroos' Abschiedsinterview im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UUY3TWpmS29zQmNTM0tZT1FWclQwaHRieW9RTjhhZkN3MU95cjlFNjVyVT0=Bundestrainer Julian Nagelsmann steht im MagentaTV-Interview mit feuchten Augen: "Ich bin kein großer Freund davon, zu sagen, dass es nicht verdient war. Aber heute war es nicht verdient, weil wir die klareren Chancen hatten. Ich glaube, der Schiedsrichter hat auch ein bisschen mehr für Spanien gepfiffen, ein bisschen weniger für uns."Ein Dankeschön gibt es für die Fans: "Das Kompliment an die Fans, was wir von den Fans bekommen haben, gebe ich so zurück."Den nicht gegebenen Handelfmeter kann Nagelsmann nicht nachvollziehen: "Wenn der in die Stuttgarter Altstadt fliegt, dann sage ich: 'Niemals Handelfmeter!' Wenn der Ball aber aufs Tor geht, dann ist es ein klarer Elfmeter. Das muss man mit bewerten." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bXkrSms5MzFlUFFKd3FRR3ViVkVieE41RHZ2RTUrVnFiSXpBOU5uVDJMUT0="Er ist einfach ein toller Typ mit einer außergewöhnlichen Karriere. Ein Vorbild für alle."Bundestrainer Julian Nagelsmann würdigt Kroos zum Abschied: "Ich hatte von Beginn an super Gespräche mit einem außergewöhnlich tollen Menschen mit einer herausragenden Karriere. Wir hätten ihm gerne einen noch schöneren Abschied beschert, weil er es auch verdient hat. Ich fand es schon sehr skurril, dass alle eigentlich gesagt haben, er darf nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen, wir dürfen ihn nicht holen. Dann haben wir ihn geholt und es haben alles gesagt: 'Ja, das ist die beste Idee seit Jahren.' Wir waren von Anfang an überzeugt. Er ist einfach ein toller Typ mit einer außergewöhnlichen Karriere. Ein Vorbild für alle."Joshua Kimmich ist die tiefe Enttäuschung im Interview anzusehen: "In der 2. Hälfte der Verlängerung waren wir die besser Mannschaft. Spanien wollten eigentlich nur noch ins Elfmeterschießen. (...) Die Enttäuschung ist riesig. So eine Heim-EM kommt nur einmal im Leben. Ganz so viel vorwerfen können wir uns nicht, außer dass wir die Chancen nicht genutzt haben."Joshua Kimmich sieht mit zittriger Stimme ein gutes Teamgefüge im Vergleich zu den letzten Turnieren: "Vom Gefühl her war das was anderes. Ich bin schon öfter aus einem Turnier ausgeschieden. In den letzten Jahren war es oft so, dass jeder sein Ding gemacht hat, jeder hat geguckt, dass er sich selbst gut aus der Misere ziehen konnte. Aber da drin saß dieses Jahr wirklich ein Team."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V1JnWmN0aWdCaXFaMEdvSHVQcExhZUM5cmtYa0pJdVZsclA2SUdtQjZHND0=Ein geknickter Niclas Füllkrug ringt mit Worten: "Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. (...) Ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich das miterleben durfte, dass wir von euch so getragen wurden. Wir hatten ein vereintes Deutschland und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu spüren. Aber es war gerade nur hart und Stolz ist jetzt noch nicht da."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RkFWQVA4Wk1xUUdQKy9MNGJRMUR2cWx0STdzamtZdVFJNG5BN1d3RXN2UT0=Dani Olmo, Matchwinner Spanien, weil er zum 1:0 traf und das 2:1 vorbereitete: "Es war für beide Mannschaften sicherlich wie ein Finale und deshalb haben wir es umso mehr genossen." Für ihn war kein großer Unterschied zwischen den Mannschaften: "Ganz, ganz kleine Details. Jeder hat 100 Prozent gegeben." Der Link zum Clip: https://clipro.tv/player?publishJobID=cUR0WGY0SzJvSHMrOHBMdkpUL0c2QncxVkh2Y3JxQmxKdUZadkhNTkhwQT0=MagentaTV-Experte Lothar Matthäus zieht nach Abpfiff ein erstes Fazit: "Vielleicht hat die reifere Mannschaft gewonnen. Vielleicht war das der Moment, den du dir nicht erlauben darfst. (...) Ein bitteres Ausscheiden."Wolff Fuss verneigt sich vor Toni Kroos: "Eine große Karriere." Lothar Matthäus ergänzt: "Eine ganz, ganz große Karriere!"Die großen Emotionen nach Abpfiff im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Qk9ZUEdSZExzTjBqaXVoZ3NueWFpbHpVS0tYOXg1NE5XUXF4Y1BWUHJKYz0=Kroos wird nach Abpfiff würdevoll verabschiedet. MagentaTV-Experte Michael Ballack: "Es war ein Spiel einer deutschen Nationalmannschaft, was mich schon lange nicht mehr so mitgerissen hat. Es hat alles gehabt: Spannung, Klasse. Die Jungs sind über ihre Grenzen gegangen - und Toni repräsentativ für die Mannschaft. Er ist zurückgekommen, er ist das Risiko eingegangen, dass seine Karriere einen Kratzer bekommt. Aber er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. (...) Und die Mannschaft hat überzeugt." Der Clip mit großem Applaus für Kroos: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTNsTURmdnpKMUxjTmQ0L0FYZ1Bqckt0QzFMSk85Z2tnVUZzRWZwT2VlND0=Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TVDie Viertelfinal-PartienEM-Tag 21 - Samstag, 06.07.2024Kanal TV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht England - SchweizStudio-Moderation: Johannes B. KernerAnalyse Studio: Jan Henkel - Experte im Studio: Shkodran Mustafi, Experte im Stadion: Tim BorowskiSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 17.50 Uhr: England - Schweiz - Kommentar: Marco HagemannTV 1 ab 20.15 Uhr: Vorbericht Niederlande - TürkeiStudio-Moderation: Johannes B. KernerStadion-Moderation: Laura WontorraAnalyse Studio: Jan Henkel - Experte im Studio: Shkodran Mustafi, Experte im Stadion: Lothar MatthäusSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 20.50 Uhr: Niederlande - Türkei - Kommentar: Wolff Fuss, Experte: Lothar MatthäusTV 2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed Niederlande - Türkei Kommentar: Benni Zander, Experte: Manuel BaumTV 3 ab 20.30 Uhr: Reaction Show Niederlande - Türkei - u.a. mit Calcio Berlin und Expertin Tabea KemmeTV 1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas HectorPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5817321