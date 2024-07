DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 18.506 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Windschatten der Wall Street ist es im nachbörslichen Handel am Freitag mit den Aktienkursen noch etwas nach oben gegangen. In den USA hatte sich eine positive Interpretation der Arbeitsmarktdaten durchgesetzt, obgleich diese "nur" im Rahmen der Erwartungen gelegen hatten. Immerhin versetzten sie den jüngst wieder aufgekeimten Zinssenkungshoffnungen keinen Dämpfer. Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage extrem dünn. Auffällige Kursbewegungen in einzelnen Aktien wurden nicht beobachtet.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.506 18.475 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

