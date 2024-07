Krypto News: Experte sieht gigantische Chance!

Kryptowährungen fallen in den letzten Tagen heftig. Eine Korrektur folgt der Nächsten. Der Bitcoin Kurs rutschte heute zwischenzeitlich schon unter 55.000 US-Dollar, über 20.000 US-Dollar vom Allzeithoch entfernt. Ethereum wirkt ebenfalls angeschlagen. Viele Altcoins tendieren blutrot und verlieren allein an einem Tag weit über 10 Prozent.

Doch jede Krise bietet auch Chancen. Nun verweist auch ein Experte genau auf diesen Umstand. Ist es an der Zeit, in Kryptowährungen zu investieren?

In Krypto investieren: Beste Chance aller Zeiten?

Der folgende Experte sieht nämlich derzeit eine große Chance am Kryptomarkt und betont, dass Rücksetzer in Bullenmärkten nichts Neues seien. Im Bitcoin-Bullenmarkt 2017 habe es sogar zwölfmal Rückgänge von über 20 Prozent gegeben, im Jahr 2021 waren es immerhin neun. Jedes Mal versetzt die Korrektur den Markt in Angst. Anleger glauben, dass der Bullenmarkt vorbei sei und Bitcoin Geschichte. Doch intelligente Investoren nutzten diese Gelegenheiten, kauften in den Rücksetzern und erzielten hohe Gewinne. Wer hingegen aus Angst verkaufte, musste später teurer wieder einsteigen, um von den steigenden Kursen zu profitieren.

If you are feeling scared by the current market conditions, know this:… pic.twitter.com/B7NrZLdoKb - Lark Davis (@TheCryptoLark) July 5, 2024

Antizyklische Investitionsstrategien sind ergo spannend, da sie das Potenzial bieten, Vermögenswerte zu günstigen Preisen zu erwerben, wenn die Marktstimmung negativ ist. Diese Strategie nutzt die Marktvolatilität aus und kauft, wenn andere verkaufen, was oft zu höheren Renditen führt, sobald sich der Markt erholt. Doch Mut ist erforderlich.

Der Bitcoin-Markt durchläuft nach einem Halving diverse Phasen, wie der Analyst Rekt Capital erklärt. Auch diese Erklärung knüpft daran an, aktuelle Marktkorrekturen als Chance aufzugreifen.

Die erste Phase ist die Re-Akkumulationsphase. Diese beginnt einige Wochen vor dem Halving und endet einige Monate danach mit einem Ausbruch. In dieser Zeit bewegt sich Bitcoin in einer Preisspanne von etwa 60.000 bis 70.000 US-Dollar, mit kurzfristigen Ausschlägen nach oben und unten. Der Fokus liege darauf, die Unterstützung bei etwa 60.000 US-Dollar zu halten, was durch wöchentliche Schlusskurse über diesem Niveau signalisiert wird. Diese Phase kann bis zu fünf Monate dauern. Viele Anleger verlieren in dieser Zeit aufgrund von Ungeduld das Interesse. Aktuell verharrt der Bitcoin in genau diesem Stadium.

Die zweite Phase sei dann der parabolische Aufwärtstrend. Nach dem Ausbruch aus der Re-Akkumulationsphase beginne diese bullische Phase, in der Bitcoin ein beschleunigtes Wachstum erlebt und stark im Wert steigt.

Der Analyst betont, dass die aktuelle Korrektur also typisch und historisch valide ist. Diese Muster wiederholen sich nach jedem Halving-Zyklus. Die derzeitige Korrektur ist somit eine natürliche und notwendige Entwicklung im Bitcoin-Zyklus, für die es rund um Mt.Gox, BKA-Verkäufe, hohe Zinsen und Miner-Kapitulation so einige Gründe gibt.

BTC



2 Phases of The Bitcoin Halving



1. Re-Accumulation (red box)



A Re-Accumulation Range develops a few weeks before the Halving and concludes with a breakout from it months after the Halving



This Re-Accumulation Range is between ~$60000 and $70000, with wicks to either side… pic.twitter.com/dhaauDhdgU - Rekt Capital (@rektcapital) July 4, 2024

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.