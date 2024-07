Krypto-News: Indikator zeigt, dass Angst am Markt herrscht

Der Kryptomarkt hielt in den letzten Wochen einige Überraschungen für die Anleger bereit. Er durchbrach eine Unterstützungszone nach der anderen. Auch Bodenbildungen zeichneten sich mehrmals ab, die sich aber hinterher als Trugschluss erwiesen haben. Viele Marktteilnehmer bekommen langsam schon ein wenig Nervenflattern oder Herzstolpern. Dass das nicht nur eine Annahme ist, zeigt der sogenannte "Fear & Greed Index" an.

Dieser steht für die Gier oder eben Angst, die die im allgemeinen Markt vorherrscht und wird aufgrund verschiedenster Parameter bemessen. Derzeit steht der Indikator allerdings ganz klar auf "Angst". Das bemerkt auch der bekannte Analyst und Investor Lark Davis, der in seinem Tweet auf X (ehemals Twitter) anmerkt, dass der Fear & Greed Index letztmals im Januar 2023 so tief stand als der Bitcoin-Kurs gerade bei 18.000 Dollar notierte …

???????? ????: The Crypto Fear and Greed index is at 29, the lowest since January 2023.



The price of Bitcoin was $18,000 back then. pic.twitter.com/LQoTw5tHl2 - Lark Davis (@TheCryptoLark) July 5, 2024

Treibt die Angst den Markt jetzt wieder nach oben?

Der Fear & Greed Index hat eine sehr interessante Eigenschaft. Von professionellen Marktteilnehmern wie Hedgefondsmanagern, Profi-Tradern und anderen wird er nämlich als sogenannter Kontraindikator gesehen. Das bedeutet, die derzeit vorherrschende Angst im Markt ist kein so schlechtes Zeichen, wie man denken könnte.

Es ist genau umgekehrt! Zeigt der Fear & Greed Index etwa große Gier an, ist das eher ein Signal, dass der Markt bald zu fallen beginnen könnte. Zeigt der Markt extreme Angst an, ist das meistens der Zeitpunkt, wo das Smart Money wieder zu kaufen beginnt und die Kurse wieder zu steigen beginnen. Der Januar 2023, in dem der Fear & Greed Index ebenfalls so tief stand wie heute, ist ein Musterbeispiel dafür, wenn man einen Blick auf den weiteren Kursverlauf wirft.

(Der eingekreiste Bereich zeigt den Januar 2023 und wie der Markt nach der Bodenbildung stark nach oben lief - Quelle: Tradingview.com)

Als der Fear & Greed Index im Januar 2023 so niedrig stand wie heute, folgte genau das Bild, auf das professionelle Marktteilnehmer stets hoffen. Der Markt fand zu der Zeit der größten Angst seinen Boden und lief anschließend wieder mit hohem Momentum nach oben, woraufhin ein bis März 2024 anhaltender Bull Run ausgelöst wurde. Zumindest, wenn man von ein paar Seitwärtskonsolidierungen absieht. Ein Umstand, der die Vermutung nahelegt, dass auch jetzt die Trendumkehr folgen könnte.

Wird Donald Trump der Retter des Bull Runs?

Donald Trump hat sich bereits seit Langem einen Ruf als Freund des Kryptomarktes erlangt und tut dafür auch sein Bestes. So haben die Gemini-Gründer Cameron und Tyler Winklevoss bereits für Trumps Wahlkampf gespendet, er erklärte, als Präsident werde er dafür sorgen, dass jeder verbleibende Bitcoin in den USA gemined wird und er werde den "Krieg der SEC gegen Kryptos" beenden. Auch die Financial Times scheint einen Sieg von Donald Trump im Wahlkampf als sehr positiv zu bewerten. So berichtete sie, Donald Trump könnte im zweiten Halbjahr eine starke Rallye im Bitcoin auslösen, falls er gewählt würde.

JUST IN: Donald Trump could spark a Bitcoin rally in the second half of the year if elected president, Financial Times reports. pic.twitter.com/tpcQ67MpIC - Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 5, 2024

Es gibt also zahlreiche Faktoren, die dafür sprechen, dass der erwartete Bull Run derzeit nur aufgehoben, aber nicht aufgehoben ist. Ob Donald Trump Präsident wird oder nicht, könnte dabei nur die Kirsche an der Sahne darstellen. Allgemein hat der Kryptomarkt aus fundamentaler Sicht im langfristigen Bild sehr positive Aussichten. Davon könnten auch andere Kryptowährungen profitieren, wie $99BTC, ein Coin, der sich gerade auf einen Raketenstart vorbereitet.

Klicke hier, um zur Website von $99BTC zu gelangen.

$99BTC: Erfahrenes Marketing trifft langjährige Krypto-Expertise

99Bitcoins, die Plattform, die hinter $99BTC steht, ist nicht irgendein Meme-Coin-Creator, der darauf hofft, den Anlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Vielmehr handelt es sich dabei um eine seit vielen Jahren am Markt agierende Lernplattform, die tausenden Tradern und Investoren dabei geholfen hat, Geld am Kryptomarkt zu investieren. Daher hat sich 99Bitcoins auch eine große und treue Community mit über 700.000 Abonnenten allein am Youtube Channel aufgebaut. Da die Verantwortlichen bei 99Bitcoins enormes Fachwissen über Kryptowährungen besitzen und ebenso enorme Erfahrung im Marketing vorweisen können, ist ersichtlich, dass die Chancen, ihres $99BTC-Tokens für einen Senkrechtstart sehr gut stehen.

Klicke hier, um mehr über $99BTC zu erfahren.

(99Bitcoins hat sich über die Jahre eine riesengroße Community aufgebaut - Quelle: presale.99bitcoins.com)

$99BTC wird mit einer Reihe von am Kryptomarkt einzigartigen Vorteilen ausgestattet. So erhalten die Investoren des Coins Zugang zu exklusivem Lehrmaterial und geschlossenen Events. Außerdem werden die Token über Learn-to-Earn an die Nutzer der Plattform ausgegeben. Dadurch ist zu erwarten, dass $99BTC schon bald nach dem Start ein hohes Handelsvolumen aufweisen könnte und damit die Aufmerksamkeit größerer zentraler Börsen wie Binance oder Coinbase auf sich ziehen könnte. Analysten scheinen die zahlreichen Vorteile von $99BTC bereits erkannt zu haben und glauben, der Coin könnte nach dem Start schnell x25 bis x50 erzielen.

Klicke hier, um das volle Potenzial von $99BTC zu nutzen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.