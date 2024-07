Krypto-Experte erklärt: Zeit, das Gemetzel zu beobachten

Die letzten Wochen haben für ordentlichen Verkaufsdruck in Ethereum, Bitcoin, Solana und auch allen großen Meme-Coins und Altcoins gesorgt. Einige Kryptowährungen verloren über 20 % an Kurswert, andere sogar 50 % oder mehr. Viele Anleger gaben sich überrascht, da aufgrund der Nachrichtenlage eigentlich von einem starken Anstieg zumindest des Bitcoins und von Ethereum ausgegangen wurde.

Ebenfalls überrascht wurde der bekannte Analyst Jelle, wie er heute in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) seiner Followerschaft erklärte. Sein Kursziel für den Bitcoin lag demnach bei 85.000 Dollar, aber das ist schon lange passé. Doch er glaubt auch, seinen Fehler in der Analyse entdeckt zu haben. Denn er ist fest davon überzeugt, dass die Saisonalität den Bitcoin im Griff hält. Oder anders ausgedrückt, das Sommerloch ist da …

Turns out the Sell in May crowd was right again.



Market has a funny way of humbling people, and that includes me.



Proven wrong big time, $85k target down the drain - time to watch the carnage unfold and wait for the next move.Bitcoin pic.twitter.com/kAquv4JNHt - Jelle (@CryptoJelleNL) July 5, 2024

Was ist das Sommerloch?

Saisonalitäten finden als Strategie an der Börse eine breite Anwendung. In Aktien- und Rohstoffmärkten lassen sich verschiedene Saisonalitäten über Jahrhunderte zurückverfolgen. Daraus entstand der sogenannte Sell in May Effekt. Für diesen gibt es sogar eine alte Börsenweisheit, die besagt "Sell in May and go away, but remember to come back in September".

Auch im Bitcoin bzw. generell im Kryptomarkt treten immer mehr saisonale Muster auf, die Grafik, die der Analyst Jelle auf X gepostet hat, zeigt dabei sehr deutlich, dass die Performance im Juni, Juli, August und September geringer ist und in mehreren Jahren negativ als bei anderen Monaten.

Beginnt jetzt "das Gemetzel" am Kryptomarkt?

Der Analyst Jelle gesteht in seinem Post ein, von der Saisonalität ebenso überrascht worden zu sein wie viele andere Marktteilnehmer. Doch eine Wortwahl lässt aufhorchen. Er sagt nämlich, es wäre "Zeit, das Gemetzel zu beobachten". Das könnte man leicht so interpretieren, als ob er von einem starken Rückgang im gesamten Kryptomarkt ausgeht. Tatsächlich befindet sich der Markt generell gerade in einer äußerst prekären Situation …

(Der gesamte Kryptomarkt erlebt derzeit einen Ausverkauf und verliert unter hohem Volumen an Wert - Quelle: Tradingview.com)

Betrachtet man die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen, fällt auf, dass der Chart dem des Bitcoins sehr stark ähnelt. Und das ist in der derzeitigen Lage nichts Positives! Ebenso wie der Bitcoin steht die totale Marktkapitalisierung nun unter dem EMA 200, ebenso wie der Bitcoin hat sie eine markante Unterstützung gebrochen und das unter noch höherem Volumen als der Bitcoin. Allein in den letzten 3 Tagen hat der Kryptomarkt 223 Mrd. Dollar an Wert verloren. In Verbindung mit der Saisonalität sind das keine guten Vorzeichen für die nächsten Wochen. Es gibt derzeit nur wenige Coins, die diesem allgemeinen Trend trotzen können und dennoch eine steigende Marktkapitalisierung verzeichnen. Aber einer dieser Coins ist derzeit Base Dawgz ($DAWGZ).

Während der Kryptomarkt Milliarden verliert, sammelt $DAWGZ Millionen ein

Base Dawgz ist ein neuer, moderner Multichain-Coin, der über alle wichtigen Blockchains transferiert und gehandelt werden kann. Darunter fallen Base, Avalanche, Ethereum, Solana und die Binance Smart Chain. Durch diese breite Verfügbarkeit hat $DAWGZ seinen Investoren nicht nur sichere und günstige Transaktionen zu bieten, sondern könnte nach dem Start an den dezentralen Börsen auch schnell ein großes Handelsvolumen erreichen. Dieses könnte wiederum dazu führen, dass Coinbase und Binance auf den Coin aufmerksam werden und ihn bei sich listen. Ein solches CEX-Listing, das in der Roadmap von $DAWGZ auch ganz klar angestrebt wird, könnte zu extrem hohen Gewinnen für alle frühen Investoren führen.

(Phase 4 der Roadmap von $DAWGz zeigt CEX-Listings zum Beispiel bei Binance oder Coinbase als Ziel an - Quelle: basedawgz.com)

Die Aussicht eines solchen Listings bei den großen zentralen Börsen begründet auch die äußerst optimistischen Analystenschätzungen. Diese reichen nämlich von x100 bis weit darüber hinaus. Alle Anleger, die bisher davon gehört haben, scheinen bereits beeindruckt zu sein, denn $DAWGZ sammelte in wenigen Wochen schon fast 2,4 Mio. Dollar ein. Doch noch ist Base Dawgz in der großen weiten Welt relativ unbekannt, weshalb auch Anleger, die noch nicht investiert sind, zu den ersten Investoren gehören und das volle Potenzial des Multichain-Coins nutzen können. Falls sie sich beeilen.

