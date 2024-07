Welche Kryptowährung kann schnell und stark steigen?

Am liebsten würden alle Anleger schnelle und hohe Gewinne mit ihren Investments erzielen. Damit dies auch möglich werden kann, müssen jedoch einige Punkte beachtet werden. Durch die Wahl des profitabelsten Kryptosektors in diesem Jahr kann die Wahrscheinlichkeit erhöht werden. Ebenso lässt sich diese steigern, wenn einige der interessantesten Sektoren miteinander vereint und ein realer Nutzen geboten werden. Noch besser ist es jedoch, wenn das Projekt seine Zielgruppe gut kennt und die Produkte für sie entwickelt, anstelle Kunden für seine Angebote zu finden. Entdecken Sie nun frühzeitig, warum die brandneue Kryptowährung eine überdurchschnittliche Chance bietet.

Memecoin Shiba Shootout hat eine besondere soziale Ausrichtung

Bei den Memecoins handelt es sich um einen Kryptosektor, welcher in Form von Internetkulturen seinen Ausdruck findet, wobei diese auch von verschiedenen Moden beeinflusst werden.

In diesem Zusammenhang spielen vorwiegend der Aufbau und die Pflege der Community eine große Rolle für den Erfolg von Memecoins. Viele Mitglieder engagieren sich dann, um ein Projekt gemeinsam voranzutreiben, wodurch diese ihre Eigendynamiken sowie einen realen Nutzen entwickeln können.

Es gibt aber auch schon von vornherein sinnvolle Memetoken wie Shiba Shootout, der sogar besondere soziale Funktionen bietet. Zu diesen gehören die Campfire Stories, bei welchen die Teilnehmer in einem Storytelling-Format ihre Erfahrungen mit Kryptowährungen und Memecoins austauschen können.

Bei diesen erhalten die interessantesten und unterhaltsamsten Beiträge über die SocialFi-Funktionen Belohnungen in $SHIBASHOOT-Coins. Somit können Analysten, Influencer und mehr ein zusätzliches Einkommen verdienen.

Überdies gibt es die sogenannten Posse-Belohnungen, welche die Community-Mitglieder für verschiedene Leistungen erhalten. Sie können etwa andere in die Gemeinschaft einladen, damit beide $SHIBASHOOT-Token verdienen. Auf diese Weise könnte es schnell eine hohe Viralität aufbauen.

Zudem soll ein Anteil der Einnahmen des Ökosystems von Shiba Shootout an wohltätige Zwecke gespendet werden. Somit bringt der Coin nicht nur den Nutzern und Investoren Vorteile, sondern er fördert auch gemeinnützige Projekte.

Dies könnte ihn ebenso beliebt machen wie vergleichbare Memecoins. So stieg der Spenden-Memetoken MAGA (TRUMP) um bis zu 33.734.135 %, Shiba Inu um bis zu 7.853.220 % und Floki Inu um bis zu 71.519 %. Allerdings hat Shiba Shooutout noch einiges mehr zu bieten.

Entdecken Sie mit Shiba Shootout den Wilden Westen der Memecoins

Bei den Memetoken handelt es sich um einen besonders wilden Markt, weshalb das Thema des Wilden Westen passend für das Ökosystem gewählt wurde. In diesem gibt es unter anderem die Stadt Shiba Gulch, welche von den im Memecoin-Bereich beliebten Shiba Inus bewohnt wird.

Dort werden den Nutzern verschiedene Angebote zur Unterhaltung, zum Spaß und zum Investieren geboten. Dabei umfasst Shiba Shootout Komponenten aus den Kryptosektoren von Memecoin, SocialFi, GameFi und DeFi.

Unter anderem beinhaltet es ein Shooter-Spiel, bei dem sich mutige Gamer in epischen Duellen gegenüberstehen. Die Shibas durchstreifen auch die digitalen Ebenen, um weitere Shiba-Inu-Anhänger für den ultimativen Showdown zu gewinnen.

Ebenso gibt es einen Salon, in welchem sich die Spieler bei gemütlichen und gemeinschaftlichen Kartenspielen messen sowie Preise gewinnen können. Mit den verschiedenen Spieleangeboten lassen sich wiederum unterschiedliche Zielgruppen gewinnen.

In der virtuellen Welt von Shiba Shootout soll es auch jede Menge digitales Gold zu finden geben. Dafür können sich die Spieler beispielsweise auf Schatzsuche begeben, wobei es auch viele andere Belohnungen zu finden gibt.

Ein großer Vorteil von Shiba Shootout liegt in seiner dezentralen Organisation. Denn somit können die Interessen der Gemeinschaft besser gewahrt sowie ein langfristiger Erfolg durch eine Ausrichtung nach den Nutzerwünschen erreicht werden.

Zudem offeriert Shiba Shootout diverse DeFi-Funktionen. Diese beinhalten etwa innovativen Staking-Verfahren. Eines von ihnen sind die Spar-Satteltaschen, deren Staking-Rendite durch eine festgelegte Sperrzeit zunimmt. Ebenso gibt es das Kaktus-Staking, dass über die Zeit seine Zinsen steigert.

Bisher wurde erst das normale Staking aktiviert, welches derzeit ein passives Einkommen von 2.003 % pro Jahr vergütet. Dies ist deutlich mehr als die meisten anderen Kryptowährungen in einem Jahr steigen, wobei es derzeit umgerechnet rund 5,49 % pro Tag sind.

Presale von Shiba Shootout bietet einmalige Chance

Es gibt zwar viele lustige oder niedliche Memetoken ohne Nutzen, die kurzzeitig stark pumpen und einige Investoren zu Millionären machen können. Ein deutlich vielversprechenderes Modell stellen jedoch Memecoins mit einem realen und nützlichen Geschäftsmodell dar.

In diese Hinsicht erobert Shiba Shootout gleich mehrere spannende Kryptosektoren, welche mithilfe der Blockchain-Technologie neuartige Vorteile bieten. Memecoins haben im ersten Halbjahr mit einer durchschnittlich 8,6-mal höheren Rendite als der nächste Kryptosektor bis zu 67 % des DEX-Volumens ausgemacht.

GameFi hingegen erzielt die meisten aktiven Wallets pro Tag. Dabei kommt es auf eine Dominanz von 30 %. Zudem haben 57 % der Gamer ein Interesse an NFT-Belohnungen, wobei es einer der Sektoren ist, von dem erwartet wird, dass er die Massenadaption von Kryptowährung bedeutend vorantreiben wird.

Aber auch SocialFi in Kombination mit den Community-zentrierten Memecoins stellt eine besonders interessante Fusion dar, die sich auch noch auf weitere Funktionen und Features ausweiten ließe.

Möglicherweise kann Shiba Shootout zu der primären Anlaufstelle für die Memecoin-Community werden und sich entsprechend vorteilhaft entwickeln. Nur noch für kurze Zeit erhalten Interessierte die Chance, die Coins im Vorverkaufsangebot zu kaufen.

Mit diesem müssen sie gerade in der aktuellen Korrekturphase des Kryptomarktes bis zur ersten Notierung an einer Kryptobörse keinerlei Kursverluste befürchten. Stattdessen erhalten sie Buchgewinne durch Preiserhöhungen und Staking-Rendite.

Ebenso wurde der Smart Contract von den deutschen Web3-Sicherheitsexperten von Solid Proof überprüft. Dabei wurden keinerlei Fehler oder Probleme festgestellt, sodass die Anleger von einer höheren Sicherheit profitieren.

Derzeit können die $SHIBASHOOT-Coins im Presale für einen Preis von 0,0195 USD erworben werden. Allerdings nutzt es einen Preiserhöhungsmechanismus, welcher spätestens in 8 Tagen oder nach Erreichen des Finanzierungsziels von 1.244.987 USD erneut ausgelöst wird. Zudem nimmt die Staking-Rendite ab, sodass sich ein frühes Handeln mehr lohnt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.