Amazon Prime Day rückt wieder näher. Viele Freunde des Online-Shoppings fiebern dem 16. und 17. Juli entgegen, wenn der größte Name im E-Commerce für zwei Tage unglaubliche Angebote verspricht. Prime-Mitglieder können sich auf niedrigste Preise freuen und unter anderem hochwertige Produkte für unter 25 Dollar ergattern. Zu den Highlights zählen umweltfreundliche Brita Wasserfilterkrüge, sowie vegane Beauty-Produkte von Covergirl und schützende iPhone-Hüllen. Ebenso im Angebot: stylisch-retro Sonnenbrillen und praktische Reiseadapter für den Europatrip im Sommer.

Energie und Luxus im Fokus

Neben den Prime Day Schnäppchen sorgt auch eine Energievereinbarung von Amazon für Schlagzeilen. Das Energielieferungsabkommen mit einem Nuclear-Kraftwerkbetreiber zielt darauf ab, einen Datenzentrumscampus mit sauberer, effizienter Energie zu versorgen. Derweil ist in der Luxus-Einzelhandelswelt eine bedeutende Fusion im Gange, bei der Saks Fifth Avenue und Neiman Marcus eintreten, mit Amazon als kreativem Unterstützer. Obwohl regulatorische Prüfungen bevorstehen, deutet alles darauf hin, dass sich dieser Schritt positiv auf das Verhandlungsgewicht der Marken auswirken und die Positionierung im Luxussegment steigern könnte. Mit Innovationen sowohl im physischen Einzelhandel als auch im wachsenden Luxusmarkt scheint Amazons Rolle als Marktteilnehmer weiterhin an Dynamik zu gewinnen.

