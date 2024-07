Streitbar in Europa - dafür steht die FDP-Politikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Mit der vergangenen Europawahl als Anlass sprach sie exklusiv im Interview bei "FUTURE MARKETS", dem neuen Podcast von DER AKTIONÄR TV, über die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa. Man müsse "Prioritäten in diesem [deutschen] Haushalt setzen" - und zwar schnell.Es könnte kaum ein passenderes Thema geben: die Zukunft und die Entwicklung Europas. Denn an der Börse wird die Zukunft gehandelt. ...

