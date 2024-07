Aktien Wochenrückblick - eine Schaukelbörse kurz vor dem Ende? In der zweiten Wochenhälfte könnte der Anfang für eine Richtungsentscheidung der Märkte begonnen haben. USA bleibt in Rekordlaune - gestützt auf relativ wenige Einzelwerte - und in Deutschland machen einige gute Unternehmensmeldungen gute Stimmung. Dazu die steigenden Hoffnungen auf doch noch ein oder zwei Zinssenkungen in den USA. Man könnte von einer aufgelockerten Stimmung reden. Gegen Freitag abends dann wieder Diskussionen/Ängste über die Frankreich-Stichwahl am kommenden Sonntag - unter dem Strich bleibt nur ein kleines Plus. ...

