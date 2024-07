In der Börsenzeitung vom 14. Juni 2024 erschien ein Interview ("Es wird ein Defizit in der Stromversorgung geben") mit Friedrich Pehle, dem Finanzvorstand von 2G Energy.Der Experte kommentierte (auszugsweise) wie folgt: "In Deutschland und in weiten Teilen Europas wird es zum Ende des Jahrzehnts hin ein Defizit in der Stromversorgung geben." In der Börsenzeitung war weiter zu lesen:Tatsächlich ist seine Argumentation überzeugend: "Wenn wir eine Reihe von Kraftwerken abschalten und gleichzeitig sowohl ...

